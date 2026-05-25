Furlani esonerato nel giorno del suo compleanno — Per Giorgio Furlani, la lettera di licenziamento è arrivata nel giorno del suo 47° compleanno. Subentrato a Ivan Gadzidis nel dicembre del 2022, l'amministratore delegato non è mai riuscito ad entrare in sintonia con il pubblico di San Siro, che lo ha criticato duramente a più riprese. Ricorderete la petizione lanciata dai tifosi sui Change.org, che in pochi giorni ha superato quota 40 mila firme, o gli striscioni della Curva Sud in occasione di Milan-Cagliari.

Furlani al Milan, un fallimento totale — Nelle sue quattro stagioni da amministratore delegato, il Milan ha speso quasi 500 milioni di euro sul mercato, vincendo però un solo trofeo: la Supercoppa Italiana del 2025, targata Sergio Conceicao. L'accusa dei tifosi è quella di guardare esclusivamente ai bilanci, trascurando l'ambizione sportiva che ha sempre caratterizzato il club. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, al suo posto potrebbe arrivare una figura straniera, mentre altri sostengono che il nuovo ad possa essere Adriano Galliani. Occorre attendere i prossimi giorni per comprendere quali saranno i prossimi step di Cardinale, Calvelli e Ibrahimovic.

Segui la rivoluzione LIVE con Pianeta Milan — Pianeta Milan sta seguendo in prima linea e con un LIVE dedicato la rivoluzione in corso, con il nostro Stefano Bressi inviato sul posto per aggiornarvi in tempo reale su tutto ciò che sta succedendo. Se non volete perdervi neanche un aggiornamento sul terremoto che sta scuotendo Casa Milan, potete seguire gli sviluppi del terremoto rossonero nella nostra diretta. Prima di gioire, come stanno facendo in tanti sul web, vorremmo predicare cautela: i sostituti dovranno essere più bravi dei cacciati. Altrimenti è inutile. E in passato il Milan ha dimostrato di sbagliare spesso le scelte (come l'ingaggio di Fonseca per il dopo Pioli, giusto per fare un esempio). Speriamo che questa volta, invece, si centri l'obiettivo..