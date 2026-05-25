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ESCLUSIVA clamorosa: Maldini può tornare al Milan. Iraola o Xavi per la panchina: le ultime

Stefano Bressi, Pianeta Milan
Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic hanno sul piatto un'idea clamorosa: le ultime novità da Casa Milan con il nostro inviato Stefano Bressi
Redazione PM

La sconfitta contro il Cagliari e la conseguente mancata qualificazione in Champions League ha creato un vero e proprio terremoto in Casa Milan. Il club ha annunciato l'esonero con effetto immediato dell'allenatore Massimiliano Allegri, dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, del direttore sportivo Igli Tare e del direttore tecnico Geoffrey Moncada. Uno scenario che lascia un vuoto di potere da colmare al più presto, ma Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimović, tra le tante idee per inaugurare un nuovo ciclo con nuovi interpreti, ne avrebbero in mente anche una clamorosa: il proprietario potrebbe affidarsi ad alcuni uomini che conoscono bene il mondo rossonero.

Oltre alla dirigenza, però, il Milan è chiamato a scegliere anche il nuovo allenatore. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, i candidati principali in questo momento sarebbero Andoni Iraola e Xavi. Parliamo di tutto questo nell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube di Pianeta Milan, in cui il nostro inviato Stefano Bressi ci parla del terremoto che sta scuotendo il mondo rossonero direttamente da Casa Milan.

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