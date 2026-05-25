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Milan, Pellegatti: “Il futuro mi preoccupa”. E ha ragione, ecco perché

Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic
Dopo il licenziamento di massa, Carlo Pellegatti esprime le sue preoccupazioni sul futuro del Milan: ecco cosa lo spaventa
Redazione PM

Gerry Cardinale ha deciso di scatenare una vera e propria rivoluzione. La sconfitta contro il Cagliari e la conseguente mancata qualificazione alla prossima edizione di Champions League hanno portato a un licenziamento di massa. Il Milan ha comunicato l'esonero dell'allenatore Massimiliano Allegri, l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Una decisione inevitabile, ma che richiede un intervento immediato per riformare l'organigramma del club.

Milan, Pellegatti preoccupato per il Futuro

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Dopo la notizia dell'esonero, Carlo Pellegatti ha espresso tutte le sue preoccupazioni sul futuro del Milan. Il noto giornalista di comprovata fede rossonera ha sollevato diversi quesiti che, al momento, rimangono ancora senza risposta. Di seguito, un estratto del suo messaggio inoltrato sul proprio gruppo Instagram.

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"Quello che mi preoccupa di più, oltre la sconfitta triste e angosciosa di questa sera, è il futuro. Perchè adesso: chi sarà l'allenatore del prossimo anno? Chi deciderà chi sarà l'allenatore del prossimo anno? Chi deciderà chi sarà il direttore sportivo del prossimo anno? Chi prenderà le decisioni? In questo momento non vedo figure che possano essere così esperte, preparate, lucide e razionali per uscire da questo momento. Oltre all'aspetto economico, perché il prossimo anno al Milan viene Goretzka? Rimangono Modric, Rabiot o Maignan? Che investimenti ci saranno? Sono tutti questi gli interrogativi che mi frullano nella testa e che mi rendono nero per quello che riguarda il futuro".

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