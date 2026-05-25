"Quello che mi preoccupa di più, oltre la sconfitta triste e angosciosa di questa sera, è il futuro. Perchè adesso: chi sarà l'allenatore del prossimo anno? Chi deciderà chi sarà l'allenatore del prossimo anno? Chi deciderà chi sarà il direttore sportivo del prossimo anno? Chi prenderà le decisioni? In questo momento non vedo figure che possano essere così esperte, preparate, lucide e razionali per uscire da questo momento. Oltre all'aspetto economico, perché il prossimo anno al Milan viene Goretzka? Rimangono Modric, Rabiot o Maignan? Che investimenti ci saranno? Sono tutti questi gli interrogativi che mi frullano nella testa e che mi rendono nero per quello che riguarda il futuro".
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