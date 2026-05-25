Gerry Cardinale ha deciso di scatenare una vera e propria rivoluzione. La sconfitta contro il Cagliari e la conseguente mancata qualificazione alla prossima edizione di Champions League hanno portato a un licenziamento di massa. Il Milan ha comunicato l'esonero dell'allenatore Massimiliano Allegri, l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Una decisione inevitabile, ma che richiede un intervento immediato per riformare l'organigramma del club.