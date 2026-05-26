La short-list di Zlatan Ibrahimović per la panchina del Milan dopo l'addio a Massimiliano Allegri: da Xavi e Thiago Motta fino a Mauricio Pochettino e Mark van Bommel. Tutti i dettagli

La ricerca del nuovo allenatore del Milan è entrata nella sua fase cruciale. Sotto la stretta supervisione del proprietario Gerry Cardinale e del Senior AdvisorZlatan Ibrahimović, assistito dal membro del CdA Massimo Calvelli, il club rossonero ha stabilito criteri rigidi per il dopo Allegri: gioco offensivo, pressione alta e valorizzazione degli asset tecnici della rosa.