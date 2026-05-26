1. La linea dei grandi ex compagni: Xavi e Thiago Motta—
Ibrahimović valuta con attenzione profili con cui ha condiviso lo spogliatoio nei suoi anni da calciatore, considerandoli pronti per una gestione di respiro internazionale:
2. Le alternative internazionali: Pochettino e Glasner—
I report di mercato evidenziano come la dirigenza stia monitorando anche guide tecniche consolidate nei principali campionati esteri:
3. Le opzioni emergenti: Iraola, Marco Silva e Van Bommel—
Accanto al profilo di Andoni Iraola — già incontrato dall'entourage rossonero in Inghilterra — restano vive la piste che portano a Marco Silva, portoghese del Fulham, e quella che conduce a Mark van Bommel. L'ex tecnico dell'Anversa, campione d'Italia insieme allo svedese nel Milan 2011-2012, gode della massima stima del Senior Advisor per carisma e attitudine al lavoro con i giovani talenti.
La decisione finale di Gerry Cardinale è attesa nei prossimi giorni. Determinerà quale di queste anime tattiche guiderà il nuovo ciclo del Milan negli anni a venire.
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