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Milan, non solo Iraola: Ibrahimović valuta anche questi allenatori per la panchina rossonera

Xavi Hernández, ex allenatore Barcellona, nel mirino del Milan per la panchina
La short-list di Zlatan Ibrahimović per la panchina del Milan dopo l'addio a Massimiliano Allegri: da Xavi e Thiago Motta fino a Mauricio Pochettino e Mark van Bommel. Tutti i dettagli
Daniele Triolo Redattore 

La ricerca del nuovo allenatore del Milan è entrata nella sua fase cruciale. Sotto la stretta supervisione del proprietario Gerry Cardinale e del Senior AdvisorZlatan Ibrahimović, assistito dal membro del CdA Massimo Calvelli, il club rossonero ha stabilito criteri rigidi per il dopo Allegri: gioco offensivo, pressione alta e valorizzazione degli asset tecnici della rosa.

Ibrahimović sta sfruttando la sua profonda conoscenza del calcio internazionale per stilare una short-list di profili di alto livello. Tutti uniti da una spiccata identità tattica e, in molti casi, da passati rapporti professionali con il dirigente svedese.

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1. La linea dei grandi ex compagni: Xavi e Thiago Motta

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Ibrahimović valuta con attenzione profili con cui ha condiviso lo spogliatoio nei suoi anni da calciatore, considerandoli pronti per una gestione di respiro internazionale:

  • Xavi Hernández: compagno di squadra di Ibra al Barcellona nella stagione 2009-2010, Xavi vanta un palmarès di 7 titoli con l'Al-Sadd e la conquista di una Liga e una Supercoppa di Spagna con i blaugrana nel 2023. Il suo dogma è il 4-3-3 basato sul controllo del gioco. Fermo da due stagioni, rappresenta una candidatura di assoluto prestigio.

  • Thiago Motta: condividendo quattro anni al Paris Saint-Germain (2012-2016), Ibrahimović ne apprezza l'evoluzione tattica e il calcio aggressivo basato sul 4-2-3-1. Già monitorato dal Milan nel 2024 prima del suo approdo alla Juventus, il suo profilo torna a essere d'attualità per la flessibilità strategica.

    • 2. Le alternative internazionali: Pochettino e Glasner

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    I report di mercato evidenziano come la dirigenza stia monitorando anche guide tecniche consolidate nei principali campionati esteri:

  • Mauricio Pochettino: attuale Commissario Tecnico della Nazionale degli Stati Uniti d'America ed ex allenatore del Tottenham, l'argentino garantisce una gestione ottimale dei calciatori di prima fascia e sposa i principi di internazionalizzazione cari al fondo RedBird.

  • Oliver Glasner: in uscita dal Crystal Palace dopo la finale di UEFA Conference League, il tecnico austriaco propone un calcio verticale e di grandissima intensità atletica, in linea con i nuovi parametri richiesti dalla proprietà.

    • 3. Le opzioni emergenti: Iraola, Marco Silva e Van Bommel

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    Accanto al profilo di Andoni Iraola — già incontrato dall'entourage rossonero in Inghilterra — restano vive la piste che portano a Marco Silva, portoghese del Fulham, e quella che conduce a Mark van Bommel. L'ex tecnico dell'Anversa, campione d'Italia insieme allo svedese nel Milan 2011-2012, gode della massima stima del Senior Advisor per carisma e attitudine al lavoro con i giovani talenti.

    La decisione finale di Gerry Cardinale è attesa nei prossimi giorni. Determinerà quale di queste anime tattiche guiderà il nuovo ciclo del Milan negli anni a venire.

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