Tuttavia, l'ultima annata agonistica sotto la guida di Massimiliano Allegri è stata fortemente condizionata dai problemi fisici (infortunio al muscolo soleo del polpaccio e successivamente pubalgia) e da un equivoco tattico. Il passaggio da esterno puro a prima o seconda punta ne ha limitato l'efficacia negli ultimi trenta metri. Solo 10 gol e 3 assist in 31 partite nell'ultima stagione.