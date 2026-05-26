Tuttavia, l'ultima annata agonistica sotto la guida di Massimiliano Allegri è stata fortemente condizionata dai problemi fisici (infortunio al muscolo soleo del polpaccio e successivamente pubalgia) e da un equivoco tattico. Il passaggio da esterno puro a prima o seconda punta ne ha limitato l'efficacia negli ultimi trenta metri. Solo 10 gol e 3 assist in 31 partite nell'ultima stagione.
Il derby di Istanbul: le mosse di Galatasaray e Fenerbahçe—
Secondo le indiscrezioni di mercato rilanciate da La Gazzetta dello Sport, il futuro del nativo di Almada potrebbe essere in Süper Lig, dove è in atto un vero e proprio derby di mercato nella capitale turca:
Il Milan attende la vetrina dei prossimi Mondiali di calcio, dove Leão sarà impegnato con la nazionale del Portogallo. L'auspicio è che le prestazioni nel torneo iridato possano scatenare un'asta internazionale. Garantendo così al club di Via Aldo Rossi la massima valorizzazione economica del suo cartellino.
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