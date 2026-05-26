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Milan, addio shock a Leão: offerta da 10 milioni a stagione. Ecco quanto vuole il club per la cessione

Rafael Leao, attaccante AC Milan, potrebbe lasciare i rossoneri nel calciomercato estivo 2026 per andare al Galatasaray o al Fenerbahçe
Il Milan mette sul mercato Rafael Leão per sanare il bilancio dopo il fallimento Champions. Clamorosa offerta del Galatasaray per l'attaccante portoghese classe 1999: ecco tutti i dettagli delle cifre
Daniele Triolo Redattore 

Il mancato approdo del Milan nella prossima edizione della Champions League impone profonde riflessioni non solo sul piano tecnico, ma anche su quello economico-finanziario. L'assenza dai gironi della massima competizione europea genererà un deficit stimato tra i 40 e i 50 milioni di euro nel bilancio rossonero. Per colmare questa minusvalenza, la proprietà - il fondo statunitense RedBird - ha aperto alla cessione di uno dei pezzi pregiati della rosa: il numero 10 Rafael Leão.

I numeri del ciclo rossonero e la crisi stagionale

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L'avventura dell'attaccante portoghese a Milano sembra giunta ai titoli di coda dopo un'esperienza settennale (1999-2026) costellata da grandi successi, tra cui lo Scudetto del 2022 e la Supercoppa Italiana del 2025, corredata da 80 gol e 65 assist in 291 partite.

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Tuttavia, l'ultima annata agonistica sotto la guida di Massimiliano Allegri è stata fortemente condizionata dai problemi fisici (infortunio al muscolo soleo del polpaccio e successivamente pubalgia) e da un equivoco tattico. Il passaggio da esterno puro a prima o seconda punta ne ha limitato l'efficacia negli ultimi trenta metri. Solo 10 gol e 3 assist in 31 partite nell'ultima stagione.

Il derby di Istanbul: le mosse di Galatasaray e Fenerbahçe

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Secondo le indiscrezioni di mercato rilanciate da La Gazzetta dello Sport, il futuro del nativo di Almada potrebbe essere in Süper Lig, dove è in atto un vero e proprio derby di mercato nella capitale turca:

  • Fenerbahçe: il club gialloblù monitora la situazione, legato alle imminenti elezioni presidenziali e ai paralleli contatti societari con Paolo Maldini.

  • Galatasaray: i campioni di Turchia in carica hanno rotto gli indugi, formalizzando una proposta di contratto pluriennale da 10 milioni di euro netti a stagione, cifra che andrebbe praticamente a raddoppiare l'ingaggio base che il Milan versa attualmente al calciatore.

    • Il Milan attende la vetrina dei prossimi Mondiali di calcio, dove Leão sarà impegnato con la nazionale del Portogallo. L'auspicio è che le prestazioni nel torneo iridato possano scatenare un'asta internazionale. Garantendo così al club di Via Aldo Rossi la massima valorizzazione economica del suo cartellino.

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