Il Milan viaggia a gonfie vele verso una rivoluzione tattica e sportiva: il nome caldissimo per la panchina rossonera è quello di Andoni Iraola, tecnico spagnolo che ha portato in questa stagione il Bournemouth a qualificarsi in Europa. Dopo la mancata qualificazione in Champions League era quasi inevitabile un cambiamento, con Gerry Cardinale che ha fatto piazza pulita, esonerando Tare, Furlani, Moncada e anche Allegri. Il Milan, se l'allenatore livornese non troverà squadra questa estate, dovrà comunque pagare l'ultimo anno di contratto a circa 5 milioni di euro. La decisione di Cardinale è stata chiara, visto che nel comunicato si parla di "fallimento": in campo, il Diavolo di Allegri ha perso voglia, corsa e anche gioco. Questi i numeri delle ultime dieci partite di campionato, che hanno condannato i rossoneri al quinto posto: il Diavolo ha subito 16 gol in 10 partite, segnando solo 9 gol e conquistando 10 punti sui 30 disponibili. Allegri ha perso anche la sua solidità difensiva e questo ha portato a pochissimi punti, con le rimonte subite da Roma e Como.