Calciomercato, RedBird fissa il prezzo di Rafael Leão, ma il portoghese rifiuta i milioni della Turchia e chiede a Zlatan Ibrahimović il rilancio nel Milan. Come andrà a finire quest'estate tra il Diavolo e il suo numero 10? La situazione attuale

Quale futuro attenderà Rafael Leão nella prossima sessione estiva di calciomercato? L'interrogativo domina l'ambiente rossonero dopo il terremoto societario che ha portato all'esonero di Massimiliano Allegri. L'attaccante portoghese è reduce da un'annata complicata, chiusa con un bottino di 10 gol e 3 assist in 31 partite ufficiali. Il rendimento del numero 10 è stato fortemente condizionato dall'impiego come prima o seconda punta nel 3-5-2 dell'allenatore livornese, un ruolo che ne ha limitato le accelerazioni palla al piede partendo dalla fascia sinistra.