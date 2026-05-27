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Milan, Leão sul mercato: fissato il prezzo di (s)vendita. Ma lui ha già chiamato Ibra e …

Rafael Leao, attaccante AC Milan, potrebbe lasciare i rossoneri nel calciomercato estivo 2026
Calciomercato, RedBird fissa il prezzo di Rafael Leão, ma il portoghese rifiuta i milioni della Turchia e chiede a Zlatan Ibrahimović il rilancio nel Milan. Come andrà a finire quest'estate tra il Diavolo e il suo numero 10? La situazione attuale
Daniele Triolo Redattore 

Quale futuro attenderà Rafael Leão nella prossima sessione estiva di calciomercato? L'interrogativo domina l'ambiente rossonero dopo il terremoto societario che ha portato all'esonero di Massimiliano Allegri. L'attaccante portoghese è reduce da un'annata complicata, chiusa con un bottino di 10 gol e 3 assist in 31 partite ufficiali. Il rendimento del numero 10 è stato fortemente condizionato dall'impiego come prima o seconda punta nel 3-5-2 dell'allenatore livornese, un ruolo che ne ha limitato le accelerazioni palla al piede partendo dalla fascia sinistra.

La clausola rescissoria e la valutazione reale di RedBird

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Il talento lusitano è legato al club di Via Aldo Rossi da un contratto valido fino al 30 giugno 2028. All'interno dell'accordo è presente una clausola risolutoria fissa da 175 milioni di euro, esercitabile esclusivamente dal 1° al 15 luglio di ogni anno. Alla luce delle prestazioni dell'ultima stagione, quella cifra appare oggi fuori mercato, spingendo la società a valutare scenari alternativi per garantire la sostenibilità finanziaria cara al fondo RedBird.

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Secondo quanto risulta alla redazione di PianetaMilan.it, l'esterno portoghese non è più ritenuto incedibile. In presenza di una proposta congrua, stimata intorno ai 50 milioni di euro, la dirigenza potrebbe dare il via libera alla cessione. Una simile operazione garantirebbe al Milan una massiccia plusvalenza a bilancio e liquidità immediata per finanziare la campagna acquisti del nuovo allenatore.

Le ricche offerte estere e il no alla Turchia

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Al momento la tesi della cessione si scontra con l'assenza di reali offerte da parte dei top club europei. Le uniche manifestazioni d'interesse concrete sono pervenute dalla Süper Lig turca, con Galatasaray e Fenerbahçe in prima fila, oltre ad alcuni sondaggi esplorativi della Saudi Pro League araba.

Il Galatasaray ha tentato il giocatore mettendo sul piatto un ingaggio faraonico da 10 milioni di euro netti a stagione, esattamente il doppio di quanto percepito attualmente in rossonero. La risposta di Leão è stata tuttavia negativa: il calciatore non intende lasciare il calcio d'élite europeo per trasferirsi in Turchia o in Arabia Saudita.

La linea di Leão: il retroscena del colloquio con Ibra

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Come confermato dalle ultime indiscrezioni giornalistiche, la volontà primaria del classe 1999 resta il riscatto con la maglia del Milan. Il calciatore è convinto di poter ritrovare la forma migliore sotto la guida di un nuovo tecnico che promuova un calcio offensivo e che utilizzi moduli a lui più congeniali, come il 4-2-3-1 o il 4-3-3.

Per la sua posizione, Leão ha avviato un canale di comunicazione diretto con Zlatan Ibrahimović, Senior Advisor di RedBird. Il portoghese ha ribadito allo svedese il suo attaccamento ai colori sociali e la volontà di rimanere a Milano. Il verdetto finale sul suo destino verrà scritto nei prossimi giorni, non appena Cardinale ufficializzerà la nuova struttura dirigenziale e l'erede di Allegri sulla panchina del Diavolo.

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