Momento di caos nel Milan : dopo che la stagione con Massimiliano Allegri è finita abbastanza male, il Diavolo deve trovare delle nuove figure su cui fare affidamento. Gerry Cardinale ha fatto fuori tutto l'organigramma del Milan, compreso anche l'allenatore che ora viaggia verso il Napoli. A causare il ribaltone è il mancato obiettivo: niente qualificazione in Champions League per il Milan che nella prossima stagione giocherà l'Europa League. In questo clima non certo sereno, è quasi inevitabile che ci siano indiscrezioni di ogni tipo e le uscite di Leao di certo non aiutano a calmare le acque intorno al Milan.

Milan, sei già in ritardo

Si parla infatti già di giocatori che vogliono andare via, di possibili trattative di mercato, di partenze come quella di Rabiot o come quella di Jashari. Ma sono tutte voci in questo momento, visto che nel Milan non c'è ancora chi deciderà davvero le sorti della squadra. Non c'è molto tempo per pensare per Cardinale, Calvelli e Ibrahimovic: siamo arrivati al mese di giugno e non ci sono ancora certezze sul futuro del Milan e questo non fa bene all'ambiente e ai tifosi che non riescono a vedere un futuro per la propria squadra.