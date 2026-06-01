Una situazione da evitare assolutamente—
Diventa fondamentale che Gerry Cardinale acceleri il più possibile le operazioni per colmare il vuoto di potere presente in questo momento al Milan. I giocatori attualmente in rosa, a prescindere dal rendimento, positivo o negativo, della loro stagione, hanno un bisogno impellente di trovare punti di riferimento stabili con cui parlare e confrontarsi in vista del futuro. Lasciare lo spogliatoio in questo limbo e con nessuno con cui parlare, soprattutto senza un allenatore, rischia di alimentare un malcontento che già ci potrebbe essere nello spogliatoio del Milan. Leao ha già espresso la volontà di andare via: prolungare le scelte rischia di provocare la stessa reazione da altri giocatori. Una situazione che il Milan non può permettersi.
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