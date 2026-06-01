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Milan, occhi su Leao: le interessate. Maignan, futuro incerto? Ecco chi potrebbe tornare
PianetaMilan Top News: dal futuro di Leao e Maignan, al possibile ritorno di un giovane gioiellino, le notizie migliori di oggi
Dopo giorni di notizie legate solo ed esclusivamente alla dirigenza, arrivano anche aggiornamenti sul fronte mercato. Dopo le parole di Leao, due big della Premier League sembrerebbero piombare sul giocatore portoghese, ma non è tutto. In dubbio anche il futuro di Mike Maignan. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco di cosa parliamo oggi:
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