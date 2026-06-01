Calciomercato Milan, United e Arsenal su Leao: il punto da Schira

L'analisi di Pianeta Milan—
Nonostante le parole chiare di Leao, il Milan non può permettersi di svendere il suo asset più importante nella prossima sessione di calciomercato. I rossoneri non devono scendere sul prezzo del portoghese (si parla di circa 60 milioni di euro come richiesta). Anzi, la società rossonera deve sperare in un grande Mondiale di Rafa con il Portogallo. Questo per poter anche scatenare una possibile asta per assicurarsi il numero 10 del Milan. Leao, dal canto suo, sembra voglioso di fare un altro salto in avanti nella sua carriera, andandosi a misurare in campionati importanti come la Premier League. Curioso l'interesse dell'Arsenal che è una squadra già molto coperta sugli esterni con giocatori importanti come Saka, Trossard e altri ancora.
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