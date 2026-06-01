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Schira rivela: il Manchester United piomba su Leao, ma c’è un’altra big inglese

Calciomercato Milan, United e Arsenal su Leao: il punto da Schira
Dopo le parole di addio di Rafael Leao, iniziano le prime indiscrezioni sul futuro dell'attaccante del Milan. Il punto da Nicolò Schira giornalista esperto di calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Rafael Leao è andato dritto per la sua strada con le sue ultime dichiarazioni: l'attaccante ha di fatto detto addio al Milan, con una cessione in estate che è scontata. Il portoghese volerà con il Portogallo per giocare ai Mondiali, ma il suo futuro non dovrebbe essere in Turchia, visto che lo stesso Leao punta a giocare in campionati più importanti a partire dalla prossima stagione. A fare il punto della situazione sul futuro di Leao ci pensa anche il giornalista Nicolò Schira tramite un post sul suo profilo X. Ecco i dettagli.

Calciomercato Milan, due inglesi su Leao

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"Il Manchester United e l'Arsenal hanno chiesto informazioni su Rafa Leao, che è pronto a lasciare il Milan nella finestra di mercato estiva e vorrebbe giocare in Premier League". Come sottolinea il giornalista, al momento non ci sono offerte al Milan, anche perché il Diavolo deve ancora completare tutto il suo organigramma e deve trovare il suo nuovo allenatore.

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Nonostante le parole chiare di Leao, il Milan non può permettersi di svendere il suo asset più importante nella prossima sessione di calciomercato. I rossoneri non devono scendere sul prezzo del portoghese (si parla di circa 60 milioni di euro come richiesta). Anzi, la società rossonera deve sperare in un grande Mondiale di Rafa con il Portogallo. Questo per poter anche scatenare una possibile asta per assicurarsi il numero 10 del Milan. Leao, dal canto suo, sembra voglioso di fare un altro salto in avanti nella sua carriera, andandosi a misurare in campionati importanti come la Premier League. Curioso l'interesse dell'Arsenal che è una squadra già molto coperta sugli esterni con giocatori importanti come Saka, Trossard e altri ancora.

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