Calciomercato Milan, United e Arsenal su Leao: il punto da Schira

Rafael Leao è andato dritto per la sua strada con le sue ultime dichiarazioni: l'attaccante ha di fatto detto addio al Milan , con una cessione in estate che è scontata. Il portoghese volerà con il Portogallo per giocare ai Mondiali, ma il suo futuro non dovrebbe essere in Turchia, visto che lo stesso Leao punta a giocare in campionati più importanti a partire dalla prossima stagione. A fare il punto della situazione sul futuro di Leao ci pensa anche il giornalista Nicolò Schira tramite un post sul suo profilo X. Ecco i dettagli.

Calciomercato Milan, due inglesi su Leao

"Il Manchester United e l'Arsenal hanno chiesto informazioni su Rafa Leao, che è pronto a lasciare il Milan nella finestra di mercato estiva e vorrebbe giocare in Premier League". Come sottolinea il giornalista, al momento non ci sono offerte al Milan, anche perché il Diavolo deve ancora completare tutto il suo organigramma e deve trovare il suo nuovo allenatore.