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Milan, Ordine: “Modric inserito benissimo a Milanello. Pulisic un caso”, i dettagli

Milan, Ordine: 'Modric inserito benissimo a Milanello. Pulisic un caso', i dettagli
Christian Pulisic avrebbe chiesto 8 milioni di euro a stagione per rinnovare con il Milan. Franco Ordine svela i dettagli del piano di Ibrahimovic e il futuro di Modric
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Si continua a parlare del futuro del Milan che si potrebbe accendere a partire dalle prossime settimane. Occhio anche ai possibili rinnovi in casa rossonera: fare il punto della situazione è il giornalista Franco Ordine che ha scritto un pezzo molto lungo per Il Corriere dello Sport parlando del possibile futuro di Luka Modric e Christian Pulisic con il Diavolo. Entrambi potrebbero rinnovare il proprio contratto in essere con il Milan, anche se ci sono ostacoli da superare.

Il futuro di Modric e Pulisic, parla Ordine

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"Modric a Milanello si è inserito perfettamente, la figlia gioca nel settore femminile, ha voglia di restare". Parla così Ordine sul futuro del centrocampista croato, che ha un'opzione nel suo contratto per giocare ancora un'altra stagione con il Milan. Per Modric bisognerebbe però bruciare le tappe. Ordine parla di Pulisic come un altro caso, visto che potrebbe chiedere 8 milioni di euro a stagione per il suo rinnovo. "Nei giudizi di Ibra il rendimento scadente avuto dall’attaccante nel 2026 è in parte responsabilità diretta del tecnico uscente e del suo calcio scheletrico".

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Decisioni delicate

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La questione rinnovi sarà uno dei primi nodi da sciogliere per la nuova dirigenza e il nuovo allenatore del Milan. Trattenere Modric sarebbe molto importante perché potrebbe essere un faro per i ragazzi più giovani, specialmente visto che la prossima stagione il Milan tornerà in Europa, anche se solo in Europa League. Spetterà a Zlatan Ibrahimovic e ai nuovi vertici societari gestire e stabilire il nuovo budget del Milan: Pulisic è un giocatore molto importante per i rossoneri, ma la richiesta alta da 8 milioni di euro sarebbe impossibile da accontentare. Molto potrebbe dipendere anche da quale filosofia di calcio utilizzerà il nuovo allenatore.

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