Decisioni delicate

La questione rinnovi sarà uno dei primi nodi da sciogliere per la nuova dirigenza e il nuovo allenatore del Milan. Trattenere Modric sarebbe molto importante perché potrebbe essere un faro per i ragazzi più giovani, specialmente visto che la prossima stagione il Milan tornerà in Europa, anche se solo in Europa League. Spetterà a Zlatan Ibrahimovic e ai nuovi vertici societari gestire e stabilire il nuovo budget del Milan: Pulisic è un giocatore molto importante per i rossoneri, ma la richiesta alta da 8 milioni di euro sarebbe impossibile da accontentare. Molto potrebbe dipendere anche da quale filosofia di calcio utilizzerà il nuovo allenatore.