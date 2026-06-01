Il portiere francese (classe 1995), arrivato a Milano nell'estate del 2021 dal Lille per un'operazione da 16,4 milioni di euro , si trova al centro di profonde riflessioni che coinvolgono sia le sue ambizioni personali sia le nuove linee guida finanziarie imposte dal fondo RedBird.

I motivi del malcontento: l'addio di Allegri e lo staff tecnico

Alla base dei dubbi di Maignan vi è il totale azzeramento della precedente area tecnica. Il portiere transalpino aveva strutturato un legame professionale e umano di altissimo livello con l'ex allenatore Massimiliano Allegri e, in particolar modo, con il preparatore dei portieri Claudio Filippi. La decisione di Cardinale di fare tabula rasa dello staff dopo la mancata qualificazione in Champions League ha privato il giocatore dei suoi principali punti di riferimento quotidiani.