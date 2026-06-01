I piani iniziali legati al prolungamento automatico sono tuttavia mutati a causa dei recenti scossoni societari. L'esonero di Massimiliano Allegri e la mancata qualificazione del Milan alla prossima Champions League hanno azzerato le vecchie certezze, spaccando i quotidiani italiani sul possibile scenario.

L'ipotesi del Corriere della Sera: ritiro e ritorno al Real Madrid — Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, il destino di Modrić sarebbe già tracciato e lontano dai campi di gioco. Il quotidiano generalista lancia l'indiscrezione di un imminente ritiro dal calcio giocato, che verrebbe ufficializzato subito dopo la partecipazione ai Mondiali con la maglia della Croazia.

Per il fuoriclasse di Zara si prospetterebbe un immediato ritorno istituzionale al Real Madrid. Il Presidente Florentino Pérez vorrebbe inserire il croato nei quadri dirigenziali del club. O, in alternativa, affidargli un ruolo tecnico di primo piano all'interno dello staff strategico guidato da José Mourinho.

L'analisi del Corriere dello Sport: i dubbi sul progetto e il fattore famiglia — Di parere diametralmente opposto è la ricostruzione offerta dal Corriere dello Sport, che si concentra sulle forti perplessità del calciatore in merito al ridimensionamento tecnico del Milan. Modrić e il suo entourage intendono analizzare nel dettaglio le ambizioni e l'organigramma del nuovo Milan targato RedBird prima di prendere una posizione definitiva.

La permanenza a Milano resta un'opzione concreta per via di una stabilità familiare ormai consolidata.

Benessere logistico: il giocatore e la sua famiglia si sono integrati perfettamente nel tessuto milanese.

Settore giovanile rossonero: Uuna delle figlie del campione croato è attualmente tesserata e attiva nelle formazioni del comparto femminile del Milan.

Con i Mondiali ormai alle porte, è altamente probabile che la decisione finale di Modrić venga posticipata e comunicata soltanto a competizione in corso, costringendo il management operativo rossonero e Zlatan Ibrahimović a congelare lo slot a centrocampo in attesa del verdetto del numero 14.