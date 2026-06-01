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Modrić indeciso sul suo futuro: se non sarà al Milan, ha già una chiara idea in mente

Luka Modric, centrocampista AC Milan, potrebbe non rinnovare il suo contratto con i rossoneri
Luka Modrić valuta il futuro al Milan. Tra il rinnovo del contratto fino al 2027, le sirene del Real Madrid e il possibile ritiro dopo i Mondiali, ecco cosa potrebbe fare nei prossimi giorni il centrocampista croato classe 1985
Daniele Triolo Redattore 

Luka Modrić, Pallone d'Oro 2018, riflette sul contratto in scadenza con il Milan. Tra l'opzione dirigenziale in Spagna e i legami familiari a Milano, la decisione arriverà a giugno.

Il bivio contrattuale di Modrić: le cifre e le clausole del Milan

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Il futuro di Luka Modrić resta uno dei temi più caldi all'ordine del giorno in casa Milan. Il fuoriclasse croato (classe 1985) si trova davanti a una scelta cruciale per le battute finali della sua leggendaria carriera. Durante la scorsa sessione estiva di calciomercato, il centrocampista aveva sottoscritto con il club di Via Aldo Rossi un accordo annuale da 3,5 milioni di euro netti più bonus, inserendo un'opzione di rinnovo unilaterale per un'ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2027, alle medesime condizioni economiche.

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I piani iniziali legati al prolungamento automatico sono tuttavia mutati a causa dei recenti scossoni societari. L'esonero di Massimiliano Allegri e la mancata qualificazione del Milan alla prossima Champions League hanno azzerato le vecchie certezze, spaccando i quotidiani italiani sul possibile scenario.

L'ipotesi del Corriere della Sera: ritiro e ritorno al Real Madrid

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Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, il destino di Modrić sarebbe già tracciato e lontano dai campi di gioco. Il quotidiano generalista lancia l'indiscrezione di un imminente ritiro dal calcio giocato, che verrebbe ufficializzato subito dopo la partecipazione ai Mondiali con la maglia della Croazia.

Per il fuoriclasse di Zara si prospetterebbe un immediato ritorno istituzionale al Real Madrid. Il Presidente Florentino Pérez vorrebbe inserire il croato nei quadri dirigenziali del club. O, in alternativa, affidargli un ruolo tecnico di primo piano all'interno dello staff strategico guidato da José Mourinho.

L'analisi del Corriere dello Sport: i dubbi sul progetto e il fattore famiglia

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Di parere diametralmente opposto è la ricostruzione offerta dal Corriere dello Sport, che si concentra sulle forti perplessità del calciatore in merito al ridimensionamento tecnico del Milan. Modrić e il suo entourage intendono analizzare nel dettaglio le ambizioni e l'organigramma del nuovo Milan targato RedBird prima di prendere una posizione definitiva.

La permanenza a Milano resta un'opzione concreta per via di una stabilità familiare ormai consolidata.

  • Benessere logistico: il giocatore e la sua famiglia si sono integrati perfettamente nel tessuto milanese.

  • Settore giovanile rossonero: Uuna delle figlie del campione croato è attualmente tesserata e attiva nelle formazioni del comparto femminile del Milan.

    • Con i Mondiali ormai alle porte, è altamente probabile che la decisione finale di Modrić venga posticipata e comunicata soltanto a competizione in corso, costringendo il management operativo rossonero e Zlatan Ibrahimović a congelare lo slot a centrocampo in attesa del verdetto del numero 14.

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