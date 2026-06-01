I numeri della stagione di Warren Bondo alla Cremonese

Il centrocampista francese di origini congolesi (classe 2003) era stato acquistato dal Monza durante la sessione invernale di mercato del 2025 dall'allora direttore tecnico Geoffrey Moncada, per un investimento complessivo di 15,5 milioni di euro, bonus inclusi. Trasferitosi a Cremona con la formula del prestito secco, Bondo ha vissuto un'annata complessa sotto la guida tecnica prima di Davide Nicola e successivamente di Marco Giampaolo.