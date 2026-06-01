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Milan, Bondo di ritorno a Milanello: Schira rivela le intenzioni del centrocampista

Warren Bondo, centrocampista AC Milan, torna ai rossoneri dopo il prestito alla Cremonese
Calciomercato, il centrocampista Warren Bondo - classe 2003 - rientra al Milan dalla Cremonese. I dati della stagione del francese ex Monza e il possibile piano del club rossonero per sostituire i partenti senza spendere altri soldi
Daniele Triolo Redattore 

La retrocessione della Cremonese cancella gli obblighi di riscatto per Filippo Terracciano. Rientra al Milan anche il centrocampista francese Warren Bondo, che punta alla conferma in rosa per sostituire i partenti Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana.

Gli effetti della retrocessione grigiorossa sul bilancio del Milan

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I verdetti ufficiali espressi dal campionato di Serie A generano un immediato effetto domino sulle strategie di calciomercato del Milan. La matematica retrocessione in Serie B della Cremonese, sancita dalla pesante sconfitta casalinga per 1-4 contro il Como, modifica gli accordi in essere tra i due club. Di conseguenza, la società grigiorossa non farà scattare l'obbligo di riscatto legato al cartellino del difensore Filippo Terracciano, il quale farà rientro a Milanello insieme al compagno di squadra Warren Bondo.

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I numeri della stagione di Warren Bondo alla Cremonese

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Il centrocampista francese di origini congolesi (classe 2003) era stato acquistato dal Monza durante la sessione invernale di mercato del 2025 dall'allora direttore tecnico Geoffrey Moncada, per un investimento complessivo di 15,5 milioni di euro, bonus inclusi. Trasferitosi a Cremona con la formula del prestito secco, Bondo ha vissuto un'annata complessa sotto la guida tecnica prima di Davide Nicola e successivamente di Marco Giampaolo.

I dati statistici della sua stagione riflettono le difficoltà generali della squadra:

  • Presenze complessive: 28 partite disputate tra Serie A e Coppa Italia.

  • Minutaggio effettivo: 1.801 minuti trascorsi sul terreno di gioco.

  • Contributo offensivo: nessun gol e nessun assist all'attivo.

    • Schira svela tutto: l'obiettivo prima squadra e il fattore numerico

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    Secondo quanto rivelato dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira, l'intenzione del calciatore sarebbe quella di non muoversi da Milano. Bondo punta a sfruttare il prossimo ritiro estivo per convincere la nuova guida tecnica del Milan a concedergli una permanenza stabile in prima squadra. Nel corso della stagione 2024-2025, sotto la gestione calcistica di Sérgio Conceição, il centrocampista francese aveva collezionato appena 164 minuti distribuiti in 5 apparizioni ufficiali.

    Le caratteristiche fisiche di Bondo — mediano di rottura, strutturato e dotato di una discreta cifra tecnica — si sposano con le necessità numeriche della rosa rossonera. Con il mercato estivo alle porte (al via il 29 giugno) e l'impegno garantito nella prossima Europa League, il club necessita di ampliare le rotazioni a disposizione.

    Sostituzione a costo zero: plusvalenze e risparmio energetico

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    Il rientro alla base di Bondo offre alla dirigenza di Via Aldo Rossi un chiaro vantaggio strategico ed economico. Qualora si concretizzassero le cessioni programmate di profili importanti come Ruben Loftus-Cheek o Youssouf Fofana, l'inserimento del classe 2003 coprirebbe lo slot in mediana a costo zero. Questa mossa permetterebbe a RedBird di non intaccare il budget estivo e di allocare le risorse economiche risparmiate su altri obiettivi prioritari. Come ad esempio il nuovo centravanti richiesto dalla piazza.

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