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Milan, colpo in Brasile: avviati i contatti per il nuovo mediano della Nazionale da 40 milioni

Danilo dos Santos de Oliveira, centrocampista Botafogo, piace al Milan per il calciomercato estivo 2026
Calciomercato, il Milan piomba su Danilo, classe 2001, centrocampista brasiliano del Botafogo valutato 40 milioni di euro. Contatti avviati, ma c'è la concorrenza di Manchester United e Arsenal in Premier League. Ecco le ultime news
Daniele Triolo Redattore 

Mentre la proprietà RedBird lavora per definire il nuovo assetto societario, i radar dello scouting rossonero non si fermano e puntano con decisione verso il Sudamerica. Secondo quanto rivelato da fonti brasiliane di UOL e confermato dall'esperto di calciomercato Rudy Galetti, il Milan ha ufficialmente avviato i primi approcci con il Botafogo per Danilo, centrocampista centrale classe 2001 (25 anni) entrato nei taccuini dei principali top club europei.

Il mediano brasiliano, che vanta già 2 presenze e un gol con la maglia della Nazionale maggiore verdeoro, ha espresso la chiara priorità di fare ritorno nel calcio europeo, dove ha già giocato con il Nottingham Forest. La sua cessione rappresenta per il club di Rio de Janeiro una necessità finanziaria per risanare i propri bilanci.

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La valutazione e l'effetto domino dei Mondiali

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La trattativa si preannuncia complessa e legata a un tempismo strategico ben preciso. Attualmente legato al Botafogo da un contratto a lungo termine fino al 30 giugno 2029, Danilo ha una valutazione di mercato stimata da Transfermarkt intorno ai 32 millioni di euro. Tuttavia, le pretese del club brasiliano sono decisamente più alte.

  • Richiesta del Botafogo (Maggio 2026): circa 40 milioni di euro.

  • La strategia del club: la dirigenza carioca è consapevole che la chiamata ufficiale per il Mondiale, con un torneo magari vissuto da protagonista con il Brasile, potrebbero far lievitare ulteriormente il prezzo del cartellino, attirando aste al rialzo.

    • Per questo motivo, la decisione definitiva sul futuro del giocatore verrà presa soltanto al termine della rassegna iridata. Ciò comunque costringerà le pretendenti a muoversi d'anticipo per non perdere il controllo dell'operazione.

    Concorrenza spietata: i club in corsa per il mediano

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    Il Milan non è solo in questa corsa. La lista delle società che stanno monitorando il centrocampista è lunghissima e comprende l'aristocrazia del calcio continentale. Oltre ai rossoneri, sulla scia di Danilo ci sono Manchester United, Arsenal e Barcellona, tutte alla ricerca di un profilo con le sue caratteristiche di rottura e impostazione.

    Nelle scorse settimane si erano mossi anche il Fulham e lo Zenit San Pietroburgo, pronti a investire una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Il calciatore, tuttavia, ha già categoricamente rifiutato la destinazione russa. Sullo sfondo restano vigili anche i sondaggi esplorativi effettuati dall'entourage del giocatore con Atalanta, Atlético Madrid, Newcastle, Napoli, Fulham, Bayer Leverkusen, Monaco, Benfica e Galatasaray. A testimonianza di un profilo che accenderà la sessione estiva di calciomercato.

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