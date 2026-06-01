La valutazione e l'effetto domino dei Mondiali — La trattativa si preannuncia complessa e legata a un tempismo strategico ben preciso. Attualmente legato al Botafogo da un contratto a lungo termine fino al 30 giugno 2029, Danilo ha una valutazione di mercato stimata da Transfermarkt intorno ai 32 millioni di euro. Tuttavia, le pretese del club brasiliano sono decisamente più alte.

Richiesta del Botafogo (Maggio 2026): circa 40 milioni di euro.

La strategia del club: la dirigenza carioca è consapevole che la chiamata ufficiale per il Mondiale, con un torneo magari vissuto da protagonista con il Brasile, potrebbero far lievitare ulteriormente il prezzo del cartellino, attirando aste al rialzo.

Per questo motivo, la decisione definitiva sul futuro del giocatore verrà presa soltanto al termine della rassegna iridata. Ciò comunque costringerà le pretendenti a muoversi d'anticipo per non perdere il controllo dell'operazione.

Concorrenza spietata: i club in corsa per il mediano — Il Milan non è solo in questa corsa. La lista delle società che stanno monitorando il centrocampista è lunghissima e comprende l'aristocrazia del calcio continentale. Oltre ai rossoneri, sulla scia di Danilo ci sono Manchester United, Arsenal e Barcellona, tutte alla ricerca di un profilo con le sue caratteristiche di rottura e impostazione.

Nelle scorse settimane si erano mossi anche il Fulham e lo Zenit San Pietroburgo, pronti a investire una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Il calciatore, tuttavia, ha già categoricamente rifiutato la destinazione russa. Sullo sfondo restano vigili anche i sondaggi esplorativi effettuati dall'entourage del giocatore con Atalanta, Atlético Madrid, Newcastle, Napoli, Fulham, Bayer Leverkusen, Monaco, Benfica e Galatasaray. A testimonianza di un profilo che accenderà la sessione estiva di calciomercato.