Settimana decisiva per il futuro del Milan: i rossoneri hanno in programma un altro contatto con Ralf Rangnick che potrebbe diventare il nuovo direttore tecnico del club. Dopo l'incontro avvenuto a Vienna, l'attuale commissario tecnico dell'Austria è molto colpito dalla proposta del Milan e la starebbe valutando seriamente. Questo è quanto riportato dal sito de La Gazzetta dello Sport. Per Rangnick c'è anche la possibilità di continuare con la federazione austriaca anche dopo i Mondiali 2026: ha sul tavolo una proposta biennale a due milioni di euro a stagione. Secondo la rosea la risposta definitiva arriverà nell'arco di 7/10 giorni, comunque prima dell'inizio dei Mondiali con il Milan che attende. RedBird ha chiamato Rangnick per parlare di un ruolo da capo dell’area sportiva.