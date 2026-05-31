Come detto serve fiducia totale per evitare il rischio di incorrere per un'altra volta in dubbi, giochetti e divisioni interne che devono sparire completamente dal Milan. I dubbi però sono sulle tempistiche: se la risposta di Rangnick dovesse arrivare davvero tra 7/10 giorni, quando ci sarebbe la programmazione del Milan del futuro? L'undici inizia il Mondiale e serve del tempo per trovare tutti i collaboratori, tra cui anche il direttore sportivo e l'allenatore. Il Diavolo rischia di partire decisamente in ritardo.
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