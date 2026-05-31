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Progetto Rangnick, il Milan attende: c’è la possibile data. Ma il dubbio è sulle tempistiche

Progetto Rangnick, il Milan attende: c'è la possibile data. Ma il dubbio è sulle tempistiche
Rangnick colpito dalla proposta del Milan di Gerry Cardinale: occhio però alle tempistiche visto che c'è anche l'Austria in corsa. Il Diavolo potrebbe aspettare anche 7-10 giorni
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Settimana decisiva per il futuro del Milan: i rossoneri hanno in programma un altro contatto con Ralf Rangnick che potrebbe diventare il nuovo direttore tecnico del club. Dopo l'incontro avvenuto a Vienna, l'attuale commissario tecnico dell'Austria è molto colpito dalla proposta del Milan e la starebbe valutando seriamente. Questo è quanto riportato dal sito de La Gazzetta dello Sport. Per Rangnick c'è anche la possibilità di continuare con la federazione austriaca anche dopo i Mondiali 2026: ha sul tavolo una proposta biennale a due milioni di euro a stagione. Secondo la rosea la risposta definitiva arriverà nell'arco di 7/10 giorni, comunque prima dell'inizio dei Mondiali con il Milan che attende. RedBird ha chiamato Rangnick per parlare di un ruolo da capo dell’area sportiva.

Il possibile progetto Rangnick

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Il possibile arrivo di Rangnick rappresenterebbe una vera e propria rivoluzione per il futuro del Milan. Bisognerebbe affidarsi al manager tedesco sotto ogni punto di vista, e questo significherebbe cambiare filosofia totalmente dando in mano il futuro del club a una singola persona. Le idee sono chiare: vuole i suoi uomini e potrebbe seguire il progetto Lipsia. Spazio quindi alla ricerca dei giovani talenti di ogni età per valorizzarli, rendendo la squadra sostenibile.

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Come detto serve fiducia totale per evitare il rischio di incorrere per un'altra volta in dubbi, giochetti e divisioni interne che devono sparire completamente dal Milan. I dubbi però sono sulle tempistiche: se la risposta di Rangnick dovesse arrivare davvero tra 7/10 giorni, quando ci sarebbe la programmazione del Milan del futuro? L'undici inizia il Mondiale e serve del tempo per trovare tutti i collaboratori, tra cui anche il direttore sportivo e l'allenatore. Il Diavolo rischia di partire decisamente in ritardo.

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