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Il valore della rosa del Milan è in crollo: Leao e Pulisic a picco. Le cifre

Il valore della rosa del Milan è in crollo: Leao e Pulisic a picco. Le cifre
I nuovi dati Transfermarkt certificano il crollo del valore della rosa del Milan. Rafael Leao e Pulisic perdono milioni. Ecco le cifre nel dettaglio
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Nuovi valori svelati dal sito Transfermarkt.it: il Milan è al quarto posto per il valore della rosa complessivo in Serie A con 429 milioni di euro, con una perdita di 43 milioni rispetto ai dati di settembre 2025. Passando ai giocatori, la stagione con il 3-5-2 di Allegri ha valorizzato Strahinja Pavlović che ora vale 40 milioni (incremento di 5 milioni) e Zachary Athekame, anche per lui più 5 (ora vale 15 milioni). In calo gli altri: 5 milioni persi per Saelemaekers, Jashari e Maignan. Chi ha sofferto molto sono gli attaccanti: Leao ha perso 15 milioni di valore e ora vale 'solo' 50 milioni di euro. Discorso simile per Pulisic che scende a 40 milioni (10 milioni persi). 4 i milioni persi da Nkunku e 2 da Gimenez.

Milan, la perdita di valore pesa e tanto sul mercato

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Crollo quindi verticale per il valore della rosa del Milan, specialmente per quanto riguarda le sue stelle in attacco: il 3-5-2 di Massimiliano Allegri non ha aiutato Leao e Pulisic che hanno chiuso con numeri deludenti (9 gol il primo e 8 il secondo con un 2026 in netto calo). I due attaccanti hanno bruciato 25 milioni di valore il che rappresenta un grosso ostacolo per il calciomercato estivo del Milan: la dirigenza rischia di perdere tantissimo valore per due dei pochi giocatori con i quali il Diavolo potrebbe incassare molto da giugno in poi.

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Con un parco attaccanti così svalutato e le perdite registrate anche da innesti pesanti come Nkunku e Gimenez, il Milan si deve un'altra volta reinventare il reparto, con un budget che potrebbe essere basso vista l'assenza della Champions League.

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