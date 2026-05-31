Glasner studia il Milan prima dell’incontro: i dettagli. Ecco di cosa si parlerà

Come gioca Glasner

Glasner gioca con un 3-4-2-1, ma al contrario delle squadre di Allegri, il Crystal Palace pressa alto sfruttando molto il lavoro dei tre attaccanti e dei due mediani di centrocampo. L'obiettivo è togliere respiro agli avversari, togliendo le linee di passaggio facili. Se il pressing non funziona, la squadra si compatta piazzandosi con una difesa a 5 con gli esterni del centrocampo che scendono in difesa. Le squadre di Glasner puntano anche sui contropiedi veloci e si appoggiano su giocatori offensivi tecnici e forti nel dribbling e negli uno contro uno, come Eze e Olise per fare due esempi importanti. L'allenatore austriaco non vuole tenere il possesso di palla a tutti costi, niente 'tiki-taka': l'austriaco vuole passaggi verticali e la ricerca della profondità il prima possibile. Resta ancora tutto nel Milan: chi resta, chi va via e chi arriva. Una certezza al momento: la cessione di Leao che ha ufficializzato il suo addio al mondo rossonero. Un peccato, perché il portoghese sarebbe stato prezioso nel 3-4-2-1 di Glasner come giocatore offensivo a supporto della prima punta. Il dribbling lo ha, così come la velocità e il fisico. Al momento resta Pulisic con caratteristiche simili.