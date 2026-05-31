Rafael Leao ha sorpreso tutti con le sue dichiarazioni: la storia con il Milan è finita e verrà ceduto in questo calciomercato. Si ma quando? Il punto dal giornalista Fabrizio Romano

Rafael Leao ha salutato il Milan: le parole dette la scorsa notte hanno scombussolato un ambiente già molto scosso dalle vicende degli ultimi giorni. Ricordiamo che il Milan non ha ancora un organigramma e manca ancora un allenatore in vista della prossima stagione. Ora c'è la certezza che anche Leao lascerà il Diavolo dopo tante stagioni insieme e numeri comunque importanti, nonostante quest'anno deludente: 80 gol e 65 assist per il portoghese con la maglia rossonera. Il portoghese è stato parte dell'ultimo Scudetto del Milan in ordine cronologico, vincendo anche l'MVP della stagione in Serie A, ma ora la storia è finita. Quando ci potrebbero essere novità? Ecco le ultime novità dal giornalista Fabrizio Romano da YouTube.