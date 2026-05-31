La nostra analisi—
La cessione di Leao è forse inevitabile per il momento del Milan: dopo i fischi durante la partita contro l'Udinese, anche il rapporto con il pubblico di San Siro è sembrato oramai insanabile. Poi il caos al momento nella dirigenza rossonera ovviamente non aiuta nessuno: ci sta che un giocatore importante voglia cambiare squadra in questo periodo storico del Diavolo, ma l'uscita pubblica poteva essere fatta in un altro modo. Quale potrebbe essere il futuro del portoghese? Si parla già delle squadre in Turchia, ma occhio anche all'interesse del Manchester United, che potrebbe mettere sul tavolo giocatori del calibro di Zirkzee e Rashford. Prima però il Milan deve decidere il suo futuro dirigenziale e in panchina. Il prezzo di Leao potrebbe essere di circa 50-60 milioni di euro, anche se questa uscita pubblica del portoghese potrebbe abbassarne il valore. C'è il Mondiale negli USA che potrebbe cambiare le carte in tavole a favore del Diavolo: con prestazioni ottime, il valore del portoghese si rialzerebbe inevitabilmente.
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