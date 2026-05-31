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Milan, Romano: “Leao ha sorpreso tutti”. Quanto ci vorrà per la cessione?

Romano: 'Leao ha sorpreso tutti'. Quanto ci vorrà per la cessione?
Rafael Leao ha sorpreso tutti con le sue dichiarazioni: la storia con il Milan è finita e verrà ceduto in questo calciomercato. Si ma quando? Il punto dal giornalista Fabrizio Romano
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Rafael Leao ha salutato il Milan: le parole dette la scorsa notte hanno scombussolato un ambiente già molto scosso dalle vicende degli ultimi giorni. Ricordiamo che il Milan non ha ancora un organigramma e manca ancora un allenatore in vista della prossima stagione. Ora c'è la certezza che anche Leao lascerà il Diavolo dopo tante stagioni insieme e numeri comunque importanti, nonostante quest'anno deludente: 80 gol e 65 assist per il portoghese con la maglia rossonera. Il portoghese è stato parte dell'ultimo Scudetto del Milan in ordine cronologico, vincendo anche l'MVP della stagione in Serie A, ma ora la storia è finita. Quando ci potrebbero essere novità? Ecco le ultime novità dal giornalista Fabrizio Romano da YouTube.

Milan, il possibile timing della cessione di Leao

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"Leao ha sorpreso tutti con il timing del suo annuncio, ma lui sostiene di voler essere libero nella gestione e nelle comunicazioni sul suo futuro. Ha preferito mettere un punto piuttosto che lasciare altri dubbi. A livello di tempi ci vorrà pazienza: stanno chiamando dalla Turchia, ma Leao vuole aspettare chiamate più importanti. Il Milan avrà presto il nuovo DS e il nuovo allenatore e poi farà il suo prezzo. Va rispettato anche a livello dei costi dell'operazione. Non sarà una cessione che si chiuderà nel giro dei prossimi giorni".

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La nostra analisi

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La cessione di Leao è forse inevitabile per il momento del Milan: dopo i fischi durante la partita contro l'Udinese, anche il rapporto con il pubblico di San Siro è sembrato oramai insanabile. Poi il caos al momento nella dirigenza rossonera ovviamente non aiuta nessuno: ci sta che un giocatore importante voglia cambiare squadra in questo periodo storico del Diavolo, ma l'uscita pubblica poteva essere fatta in un altro modo. Quale potrebbe essere il futuro del portoghese? Si parla già delle squadre in Turchia, ma occhio anche all'interesse del Manchester United, che potrebbe mettere sul tavolo giocatori del calibro di Zirkzee e Rashford. Prima però il Milan deve decidere il suo futuro dirigenziale e in panchina. Il prezzo di Leao potrebbe essere di circa 50-60 milioni di euro, anche se questa uscita pubblica del portoghese potrebbe abbassarne il valore. C'è il Mondiale negli USA che potrebbe cambiare le carte in tavole a favore del Diavolo: con prestazioni ottime, il valore del portoghese si rialzerebbe inevitabilmente.

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