A queste situazioni si aggiunge la grana Rafael Leão, che ha già ufficialmente aperto all'addio nelle sue ultime dichiarazioni a Sport TV, configurando una vera e propria rivoluzione interna.
I 5 pilastri della rinascita: le certezze del Milan del futuro—
Per controbilanciare le partenze eccellenti, la rosea ha tracciato la linea verde individuando i cinque profili attorno ai quali Zlatan Ibrahimović e il futuro allenatore dovranno ricostruire l'ossatura tattica del Diavolo.
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