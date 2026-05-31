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Milan senza Champions: ecco la lista dei 5 intoccabili e il big da 60 milioni che può partire

Strahinja Pavlovic, difensore AC Milan, potrebbe andare via nel calciomercato estivo 2026
La mancata qualificazione alla Champions League ridisegna il calciomercato del Milan: da Mike Maignan e Strahinja Pavlović ai 5 nomi scelti da RedBird per ripartire nel 2026/27. Scopri la strategia (parziale) dei rossoneri in vista dell'estate
Daniele Triolo Redattore 

In attesa che il proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, sciolga le riserve sul nuovo management rossonero, il Milan deve fare i conti con la dura realtà economica. La mancata qualificazione alla prossima Champions League impone una drastica revisione dei piani di calciomercato per la stagione 2026-2027. Con gli addii ormai probabili di Luka Modrić (mancato rinnovo) e Adrien Rabiot (direzione Napoli), la rosa subirà una profonda metamorfosi tra cessioni dolorose e pilastri da cui ripartire.

I nodi eccellenti: i dubbi di Maignan e la tentazione Pavlović

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Il vuoto societario e l'addio di Massimiliano Allegri rischiano di innescare un effetto domino anche sui calciatori teoricamente blindati da contratti a lungo termine.

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  • Il rebus Mike Maignan: nonostante il recentissimo rinnovo contrattuale firmato il 31 gennaio 2026 con scadenza 30 giugno 2031, il capitano rossonero non è più sicuro della permanenza. "Magic Mike" aveva legato il suo futuro al progetto di Allegri e al feeling con il preparatore Claudio Filippi. Di fronte a un'offerta monstre dalla Premier League, la sua permanenza potrebbe vacillare.

  • Il sacrificio di Strahinja Pavlović: il difensore serbo (classe 2001) è stato la vera nota lieta dell'ultima stagione, attirando l'interesse dei top club inglesi. I dialoghi per il suo rinnovo sono congelati. Secondo La Gazzetta dello Sport, Cardinale lo considera un punto fermo. Ma davanti a una proposta superiore ai 60 milioni di euro il club darebbe il via libera alla cessione per esigenze di bilancio e plusvalenze.

    • A queste situazioni si aggiunge la grana Rafael Leão, che ha già ufficialmente aperto all'addio nelle sue ultime dichiarazioni a Sport TV, configurando una vera e propria rivoluzione interna.

    I 5 pilastri della rinascita: le certezze del Milan del futuro

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    Per controbilanciare le partenze eccellenti, la rosea ha tracciato la linea verde individuando i cinque profili attorno ai quali Zlatan Ibrahimović e il futuro allenatore dovranno ricostruire l'ossatura tattica del Diavolo.

  • Matteo Gabbia e Davide Bartesaghi: rappresentano lo zoccolo duro e i simboli del "milanismo" cresciuto nel settore giovanile, fondamentali anche per le liste UEFA.

  • Alexis Saelemaekers: elemento tatticamente duttile, giudicato ideale per dare equilibrio alla nuova rosa.

  • Ardon Jashari: nonostante il forte inserimento di Atalanta e Roma, il centrocampista svizzero rimane un obiettivo centrale per ereditare le chiavi della mediana.

  • Christian Pulisic: lo statunitense è chiamato al riscatto dopo un girone di ritorno fortemente deficitario. Se rigenerato mentalmente, l'ex Chelsea resta il top player tecnico da cui ripartire.

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