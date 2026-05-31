Una stagione dai due volti, un'involuzione tanto repentina quanto indecifrabile. L'annata di Christian Pulisic al Milan si è rivelata un vero e proprio rebus per tifosi e addetti ai lavori. L'attaccante statunitense, dopo una prima metà di campionato da assoluto trascinatore, è letteralmente svanito dai radar nella seconda parte del torneo. Toccando così il digiuno realizzativo più lungo della sua intera carriera professionistica.