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Milan, Koleosho si confessa: “Ecco come ho scoperto il Milan”

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Luca Koleosho, attaccante del Paris FC, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sul suo amore per il Milan...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Luca Koleosho, attaccante del Paris FC ma in prestito dal Burnley, è uno dei punti di forza della Nazionale Under-21 Italiana e si è voluto raccontare in una lunga intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Il giovane ha toccato varie tematiche, tra cui il suo forte amore per il Milan.

Milan, Koleosho: "Amore per il Milan nato da Kakà e Ronaldinho"

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 "Non chiedetemi di scegliere tra un piatto di pasta o il jolof, tra la pizza e il suya. Per me sono i sapori e la cultura della mia vita. E mi piace anche l’hamburger americano. Mia mamma è canadese, ma originaria di Campobasso. Mio papà è nato in Nigeria e cresciuto negli Stati Uniti. Sono orgoglioso delle mie origini, per me è solo normalità. Io sono semplicemente Luca. "

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Il giovane, infatti, ha origini italo-nigeriane. Come riferito dal giovane, suo padre è nato in Nigeria, mentre sua mamma ha origini molisane. Successivamente, il giovane ha voluto parlare del suo legame con il calcio, che non è stato subito immediato, ma che si è sviluppato nel corso del tempo. Spazio, però, anche al suo amore per il Milan. Il giovane, infatti, ha scoperto i rossoneri guardando Ronaldinho e Ricardo Kakà, diventandone poi tifoso:

"Come è nata la mia passione per il calcio? In Connecticut, tra Trumbull e Bridget, ma poi pure a New York. Ho praticato tanti sport, anche il football americano, ma in tv guardavo le partite del campionato brasiliano e la Liga. Così mi sono innamorato di giocatori brasiliani. Ronaldo, ma anche Ronaldinho, Kakà. E ho scoperto il Milan e ne sono diventato tifoso. Anche di Balotelli, certo atipico fuori dal campo, ma un vero talento con il pallone"

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