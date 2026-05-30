Il giovane, infatti, ha origini italo-nigeriane. Come riferito dal giovane, suo padre è nato in Nigeria, mentre sua mamma ha origini molisane. Successivamente, il giovane ha voluto parlare del suo legame con il calcio, che non è stato subito immediato, ma che si è sviluppato nel corso del tempo. Spazio, però, anche al suo amore per il Milan. Il giovane, infatti, ha scoperto i rossoneri guardando Ronaldinho e Ricardo Kakà, diventandone poi tifoso:
"Come è nata la mia passione per il calcio? In Connecticut, tra Trumbull e Bridget, ma poi pure a New York. Ho praticato tanti sport, anche il football americano, ma in tv guardavo le partite del campionato brasiliano e la Liga. Così mi sono innamorato di giocatori brasiliani. Ronaldo, ma anche Ronaldinho, Kakà. E ho scoperto il Milan e ne sono diventato tifoso. Anche di Balotelli, certo atipico fuori dal campo, ma un vero talento con il pallone"
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