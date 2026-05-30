Il giovane, infatti, ha origini italo-nigeriane. Come riferito dal giovane, suo padre è nato in Nigeria, mentre sua mamma ha origini molisane. Successivamente, il giovane ha voluto parlare del suo legame con il calcio, che non è stato subito immediato, ma che si è sviluppato nel corso del tempo. Spazio, però, anche al suo amore per il Milan. Il giovane, infatti, ha scoperto i rossoneri guardando Ronaldinho e Ricardo Kakà, diventandone poi tifoso: