"I nomi accostati al Milan in questo periodo non mi convincono particolarmente. L'unico che reputo un po' più interessante è Xavi, sia per il suo passato da calciatore sia per le idee di gioco che esprime. Rimango comunque dell'opinione che per piazze di questo livello servano allenatori con maggiore esperienza".
La nostra analisi—
Il punto di vista di Rampulla è condivisibile, ma c'è un dato che potrebbe cambiare la percezione di questi nomi. Tra tutti gli allenatori che hanno vinto lo scudetto al Milan, nessuno aveva già conquistato il tricolore altrove: Kilpin (2), Angeloni, Czeizler, Puricelli, Viani (2), Rocco (2), Liedholm, Sacchi, Capello (4), Zaccheroni, Ancelotti, Allegri e Pioli, tutti al primo successo in Italia. Una statistica sorprendente, forse frutto del caso, ma indubbiamente da tenere in considerazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA