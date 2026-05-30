Il Milan continua la trasformazione tecnica e dirigenziale in vista della prossima stagione. Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic sono alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, di un amministratore delegato, di un direttore tecnico e, soprattutto, di un nuovo allenatore. Tra i nomi circolati ci sono quelli di Andoni Iraola, Vincenzo Italiano, Oliver Glasner, Xavi, Mauricio Pochettino e Matthias Jaissle.