PIANETAMILAN news milan interviste Rampulla netto: “Nessuno dei nomi accostati al Milan mi convince. Vi spiego perché”

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Rampulla netto: “Nessuno dei nomi accostati al Milan mi convince. Vi spiego perché”

Michelangelo Rampulla
Michelangelo Rampulla scettico sui nomi degli allenatori che circolano in orbita Milan: le sue parole a 'TMW Radio'
Redazione PM

Il Milan continua la trasformazione tecnica e dirigenziale in vista della prossima stagione. Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic sono alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, di un amministratore delegato, di un direttore tecnico e, soprattutto, di un nuovo allenatore. Tra i nomi circolati ci sono quelli di Andoni Iraola, Vincenzo Italiano, Oliver Glasner, Xavi, Mauricio Pochettino e Matthias Jaissle.

Milan, Rampulla sul nuovo allenatore

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Nomi che non convincono l'ex portiere di Serie A Michelangelo Rampulla. Di seguito, le sue parole rilasciate ai microfoni di 'TMW Radio'.

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"I nomi accostati al Milan in questo periodo non mi convincono particolarmente. L'unico che reputo un po' più interessante è Xavi, sia per il suo passato da calciatore sia per le idee di gioco che esprime. Rimango comunque dell'opinione che per piazze di questo livello servano allenatori con maggiore esperienza".

La nostra analisi

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Il punto di vista di Rampulla è condivisibile, ma c'è un dato che potrebbe cambiare la percezione di questi nomi. Tra tutti gli allenatori che hanno vinto lo scudetto al Milan, nessuno aveva già conquistato il tricolore altrove: Kilpin (2), Angeloni, Czeizler, Puricelli, Viani (2), Rocco (2), Liedholm, Sacchi, Capello (4), Zaccheroni, Ancelotti, Allegri e Pioli, tutti al primo successo in Italia. Una statistica sorprendente, forse frutto del caso, ma indubbiamente da tenere in considerazione.

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