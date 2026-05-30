Il Futuro di Cissè, però, porta il nome del Milan. Il direttore sportivo del Catanzaro, Polito, ha voluto definirlo un vero e proprio fenomeno, una stella che i rossoneri sono riusciti ad aggiudicarsi. Il giovane, però, si è voluto concentrare proprio sul capitolo rossonero: già in tenera età, il giovane Cissè seguiva i rossoneri tratte delle videocassette di famiglia, sognando di poter arrivare un giorno a quei livelli: