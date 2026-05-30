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Cissè e il Milan: “Un sogno che si realizza. E’ una cosa che voglio dai primi calci”

Milan, intervento riuscito per Alphadjo Cissè: ecco i tempi di recupero
Il giovane Alphadjo Cissè, acquistato dal Milan a gennaio ma alla corte del Catanzaro, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sul diavolo
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il verdetto è arrivato: il Monza torna in Serie A, lasciando il Catanzaro con una grandissima amarezza in bocca. Tra i protagonisti più attesi del match dei playoff, costretto ai box a causa di un brutto infortunio, c'è sicuramente Alphadjo CissèIl calciatore, di proprietà del Milan, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia al termine del match.

Milan, senti Cissè: "

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Nonostante la sconfitta contro il Monza, Cissè ha voluto sottolineare il grandissimo lavoro fatto dalla squadra durante il corso della stagione. Spazio, però, anche al capitolo legato all'infortunio: per il giovane classe 2006, infatti, non è stato facile rimanere lontano dal terreno di gioco:

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"Abbiamo fatto una grande stagione, ho sempre seguito la squadra (è infortunato, ndr). Arrivare qui è una cosa che nessuno pensava e, nonostante tutto, siamo contenti di aver giocato la finale. Il mio infortunio? Non è stato facile all'inizio. Abbandonare la squadra e finire la stagione in anticipo non è mai bello, ho cercato di sostenerli, sapevo fosse fatta per loro questa finale. Se ci siamo sentiti motivati dalla società? Sicuramente, a partire dal presidente fino al direttore, che è una grande persona, e il mister, che ci ha migliorato. Gli uomini vengono prima del lavoro, questo ci ha portato qua" 

Il Futuro di Cissè, però, porta il nome del Milan. Il direttore sportivo del Catanzaro, Polito, ha voluto definirlo un vero e proprio fenomeno, una stella che i rossoneri sono riusciti ad aggiudicarsi. Il giovane, però, si è voluto concentrare proprio sul capitolo rossonero: già in tenera età, il giovane Cissè seguiva i rossoneri tratte delle videocassette di famiglia, sognando di poter arrivare un giorno a quei livelli:

"Polito ha detto che sono un fenomeno? Fenomeno no (ride, ndr), ma darò il massimo per farmi trovare pronto. Speriamo bene. La situazione societaria al Milan? Cerco di stare tranquillo, penso al bene della squadra e a tornare al meglio. Manca anche l'allenatore? Non lo so, va bene tutto, cerco di andare in campo e dare il massimo. Se andare al Milan è un sogno che si realizza? Sì, è una cosa che voglio fin dai primi calci, guardavo le cassette che mi dava mio padre sperando di essere li un giorno. È un sogno che spero si realizzi".

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