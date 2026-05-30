Il commento di PM: a Italiano servirebbe supporto

La suggestione lanciata da Orlando offre un'analisi interessante dal punto di vista tattico per il futuro del Milan. Italiano rientra nella rosa degli allenatori giochisti liberi sul mercato, visto che si è liberato dal Bologna e che il Napoli ha scelto Allegri per il post-Conte. Si tratterebbe di un passaggio netto dal 3-5-2 compatto dell'era Allegri a un 4-3-3 o 4-2-3-1 aggressivo senza palla e molto offensivo. Passaggi veloci, linea difensiva alta: Italiano sarebbe una vera e propria rivoluzione per il Milan, che andrebbe anche sostenuta con un mercato estivo molto importante. Siamo a fine maggio e dalla prossima settimana si attendono i vari comunicati: il Diavolo non può più aspettare per decidere il suo futuro, visto che è già in ritardo ora.