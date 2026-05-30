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Orlando: “Con Leao e Pulisic, non vedo perché Italiano non possa essere accostato al Milan”

Orlando: 'Con Leao e Pulisic, non vedo perché Italiano non possa essere accostato al Milan'
L'ex calciatore Massimo Orlando consiglia a Gerry Cardinale il tecnico ideale per la panchina del Milan. Una svolta tattica totale con Italiano. Ecco l'estratto da TMW Radio
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Siamo a fine maggio e il Milan vive ancora nel dubbio del futuro: i rossoneri devono ricostruire tutto l'organigramma e manca anche un allenatore, visto che Massimiliano Allegri è stato esonerato dopo la sconfitta contro il Cagliari. Durante Maracanà di TMW Radio, ha parlato anche l'ex calciatore Massimo Orlando consigliando al Milan di prendere Vincenzo Italiano. Ecco l'estratto.

Milan, Orlando consiglia Italiano per la panchina

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"Se ti rimangono Leao e Pulisic, non vedo perché Italiano non possa essere accostato al Milan. Lo vedo pronto. Il nome Allegri ti dà più garanzia a livello di risultati, d'immagine, però ad esempio Thiago Motta, che stimo ancora tanto e che nessuno ne parla più, fosse rimasto alla Juve avrebbe imposto la sua idea di gioco. Forse De Laurentiis ha temuto che magari dopo due risultati no, sarebbe stato contestato per la scelta di Italiano invece va contrastata un'idea del genere".

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La suggestione lanciata da Orlando offre un'analisi interessante dal punto di vista tattico per il futuro del Milan. Italiano rientra nella rosa degli allenatori giochisti liberi sul mercato, visto che si è liberato dal Bologna e che il Napoli ha scelto Allegri per il post-Conte. Si tratterebbe di un passaggio netto dal 3-5-2 compatto dell'era Allegri a un 4-3-3 o 4-2-3-1 aggressivo senza palla e molto offensivo. Passaggi veloci, linea difensiva alta: Italiano sarebbe una vera e propria rivoluzione per il Milan, che andrebbe anche sostenuta con un mercato estivo molto importante. Siamo a fine maggio e dalla prossima settimana si attendono i vari comunicati: il Diavolo non può più aspettare per decidere il suo futuro, visto che è già in ritardo ora.

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