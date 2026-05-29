Vieira racconta: “Al Milan ho imparato il segreto per restare ad alto livello”

L'analisi PM: le parole di Vieira un esempio—
Il ricordo di Patrick Vieira fa capire davvero quanto quanto sia importante anche solo allenarsi in squadre di alto valore come lo era il Milan della stagione 95-96. Nonostante le pochissime presenze ufficiali in prima squadra, quell'annata in rossonero sotto la guida di Fabio Capello si è rivelata decisiva per tutta la carriera del francese, che poi ha dominato in lungo e in largo in Europa, diventando un centrocampista totale. Ricordi di un Milan che sembra ad oggi lontanissimo e con un'organizzazione di altri tempi. In un momento storico in cui il calcio italiano fatica a creare di nuovo talento, specialmente tra i giovani, le parole di Vieira ricordano che la mentalità vincente, anche per i ragazzi, si costruisce tramite il lavoro e i dettagli di tutti i giorni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA