Vieira racconta: “Al Milan ho imparato il segreto per restare ad alto livello”

Patrick Vieira, oggi allenatore, ma ex centrocampista, in carriera ha giocato anche con il Milan, anche se in Serie A ha avuto una carriera decisamente migliore con l'Inter e la Juventus. Il Diavolo lo acquistò da giovanissimo e il francese ebbe il primo impatto con il calcio europeo che conta proprio con la maglia del Diavolo. Con il Milan solo 5 presenze in totale. L'ex allenatore del Genoa è stato intervistato da Cronache di Spogliatoio, parlando anche della sua esperienza con il Milan. Ecco un estratto.