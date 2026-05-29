Il commento di Pianeta Milan—
Letizia si fa portavoce del momento duro che stanno vivendo i tifosi rossoneri. Arrivati al 29 maggio, il Milan non sembra avere un piano chiaro verso il futuro e Ibrahimovic è già finito nel ciclone delle critiche. Questo caos societario rischia seriamente di influire in modo negativo sul calciomercato estivo: manca completamente la programmazione in vista della prossima stagione e non si vede quale progetto seguirà il Milan. Il Diavolo è in ritardo netto. Per evitare un collasso tecnico ed economico, Cardinale deve coprire tutte le cariche importanti per il presente e il futuro del Milan e lo deve fare il prima possibile.
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