Davvero difficile pensare al futuro del Milan: i rossoneri sono arrivati a fine maggio senza punti di riferimento. In dirigenza mancano un amministratore delegato, un direttore sportivo e anche un direttore tecnico. In più l'esonero di Massimiliano Allegri ha lasciato la squadra anche senza la sua guida in panchina. Mancano sempre meno giorni all'inizio dei Mondiali 2026 e il Milan non ha ancora sicurezze, anzi, non sembrano esserci profili vicini ai rossoneri. Il giornalista Francesco Letizia ha parlato del momento societario del Milan e, in particolare, di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole da Sportitalia.