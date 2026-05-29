PIANETAMILAN news milan interviste Letizia critico: “Ibrahimovic vuole comandare, non vuole un sistema che funzioni”

ULTIME MILAN NEWS

Letizia critico: “Ibrahimovic vuole comandare, non vuole un sistema che funzioni”

Letizia critico: 'Ibrahimovic vuole comandare, non vuole un sistema che funzioni'
Il giornalista Francesco Letizia ha parlato del momento societario del Milan criticando le mosse recenti e non di Zlatan Ibrahimovic. Ecco un estratto
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Davvero difficile pensare al futuro del Milan: i rossoneri sono arrivati a fine maggio senza punti di riferimento. In dirigenza mancano un amministratore delegato, un direttore sportivo e anche un direttore tecnico. In più l'esonero di Massimiliano Allegri ha lasciato la squadra anche senza la sua guida in panchina. Mancano sempre meno giorni all'inizio dei Mondiali 2026 e il Milan non ha ancora sicurezze, anzi, non sembrano esserci profili vicini ai rossoneri. Il giornalista Francesco Letizia ha parlato del momento societario del Milan e, in particolare, di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole da Sportitalia.

Milan, Letizia contro Ibrahimovic

—  

"Ibrahimovic vuole comandare, non vuole un sistema che funzioni con i migliori professionisti, altrimenti le richieste di Rangnick sarebbero scontate, non dovrebbe neanche farle. Questa sarebbe una strada con un senso, ma l'idea di Ibra è quella di comandare: ha mandato via Furlani, Allegri, Tare e Moncada e poi ancora non comanda? Sarebbe una brutta figura, mentre sarebbe comodo mettere Planes, che con tutto il rispetto, non è un direttore sportivo di primo piano. Mentre Pochettino è un allenatore scartato dal Chelsea e dal PSG, finito ai margini dell'impero".

LEGGI ANCHE

Il commento di Pianeta Milan

—  

Letizia si fa portavoce del momento duro che stanno vivendo i tifosi rossoneri. Arrivati al 29 maggio, il Milan non sembra avere un piano chiaro verso il futuro e Ibrahimovic è già finito nel ciclone delle critiche. Questo caos societario rischia seriamente di influire in modo negativo sul calciomercato estivo: manca completamente la programmazione in vista della prossima stagione e non si vede quale progetto seguirà il Milan. Il Diavolo è in ritardo netto. Per evitare un collasso tecnico ed economico, Cardinale deve coprire tutte le cariche importanti per il presente e il futuro del Milan e lo deve fare il prima possibile.

Leggi anche
Ravezzani duro: “Cardinale presuntuoso quanto ignorante sulla storia del Milan”
Pastore sul Milan: “Vuoto di potere clamoroso. Rischia una stagione come la Fiorentina”

© RIPRODUZIONE RISERVATA