Il commento di Pianeta Milan: un caos evitabile

Il commento di Pastore è molto condivisibile ed è allarmante. Arrivati al 29 maggio, il Milan non ha un punto di riferimento su cui appoggiarsi, salvo Ibrahimovic, già criticatissimo in questi giorni dai tifosi (leggi qui). Questo caos societario rischia seriamente di influire in modo negativo sul calciomercato estivo: si parte ufficialmente verso fine giugno, ma un club normalmente programma tutto prima. Il Diavolo è in ritardo netto. Per evitare un collasso tecnico ed economico, la proprietà RedBird e Zlatan Ibrahimovic devono correre e trovare subito tutte le cariche importanti per il presente e il futuro del Milan.