L'analisi PM: un ruolo sensato

L'eventuale promozione di Massimo Calvelli a nuovo amministratore delegato, magari anche solo in modo temporaneo, potrebbe essere l'unica mossa possibile in questo momento per il Milan. Questo perché siamo quasi a giugno e i rossoneri non hanno nessuna figura a cui fare affidamento e ripartire con un uomo di fiducia di Cardinale sembra l'unica mossa logica possibile. Questo permetterebbe a Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic di blindare la gestione ordinaria e burocratica della società, anche solo in modo temporaneo, per potersi concentrare al massimo sulla ricerca del nuovo direttore sportivo e del nuovo allenatore. Mosse che restano fondamentali, quando il tempo stringe sempre di più.