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Milan, si cerca il nuovo amministratore delegato: per Cardinale avanza un’opzione. Il punto

Calvelli può essere il prossimo amministratore delegato: l'annuncio di Moretto
Il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro del Milan e in particolare sul ruolo di Massimo Calvelli che fa parte del CDA rossonero. Ecco le ultime novità da 'YouTube'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Un momento di rivoluzione per il Milan: dopo il mancato obiettivo stagionale (niente Champions League), Gerry Cardinale ha fatto fuori tutto il vecchio organigramma rossonero, tra cui anche l'ex amministratore delegato Giorgio Furlani. Insieme a Ibrahimovic e Calvelli, spalle in questo momento del numero uno di RedBird, Cardinale sta cercando i giusti profili per fare ripartire il suo Milan, anche se un profilo potrebbe già essere pronto in casa. Il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro del Milan e in particolare sul ruolo di Massimo Calvelli che fa parte del CDA rossonero. Ecco le ultime novità da 'YouTube'.

Milan, Calvelli può diventare il nuovo AD

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"Calvelli, Cardinale e Ibrahimovic anche questa mattina hanno avuto altre call per alcuni dirigenti, stranieri, alla ricerca del nuovo direttore sportivo, poi si penserà all'allenatore. Calvelli fa un passo in più nel Milan. Ad interim, almeno per il momento, ci sono ottime chance che possa diventare il nuovo amministratore delegato del Milan. Poi capiremo cosa accadrà".

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L'analisi PM: un ruolo sensato 

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L'eventuale promozione di Massimo Calvelli a nuovo amministratore delegato, magari anche solo in modo temporaneo, potrebbe essere l'unica mossa possibile in questo momento per il Milan. Questo perché siamo quasi a giugno e i rossoneri non hanno nessuna figura a cui fare affidamento e ripartire con un uomo di fiducia di Cardinale sembra l'unica mossa logica possibile. Questo permetterebbe a Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic di blindare la gestione ordinaria e burocratica della società, anche solo in modo temporaneo, per potersi concentrare al massimo sulla ricerca del nuovo direttore sportivo e del nuovo allenatore. Mosse che restano fondamentali, quando il tempo stringe sempre di più.

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