La mancata Champions League costa 25 milioni al Milan. RedBird riduce il budget di mercato e può puntare su cinque giovani di rientro a Milano per completare la rosa. Francesco Camarda su tutti, ma l'attaccante è in ottima compagnia ...

La mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League ha innescato un profondo terremoto sportivo e societario in casa Milan. L'azzeramento dell'area tecnica — con gli addii dei dirigenti Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare, oltre all'esonero di Massimiliano Allegri — è la conseguenza diretta della retrocessione in Europa League. Questo verdetto sportivo non modifica soltanto i piani della panchina, ma impone un'immediata e rigorosa revisione dei parametri economico-finanziari del club di Via Aldo Rossi.