Per colmare questo deficit finanziario senza intaccare gli equilibri di bilancio — stella polare della gestione RedBird guidata da Gerry Cardinale — la dirigenza valuterà il player trading. Elementi sacrificabili o rientri da prestiti non strategici, come Yunus Musah o profili di ritorno da leghe estere come Samuel Chukwueze, potrebbero essere ceduti per generare plusvalenze. Al contempo, il minor budget a disposizione imporrà al nuovo allenatore il completamento della rosa attraverso soluzioni interne a basso costo.
La strategia di RedBird: parametri zero e il blocco dei giovani—
Dovendo affrontare tre competizioni stagionali con risorse limitate, il Milan si potrebbe focalizzare sull'acquisizione di calciatori a parametro zero, di giocatori a poco prezzo e, soprattutto, sulla valorizzazione degli elementi cresciuti nel proprio settore giovanile. Questa scelta risponde perfettamente sia alle esigenze di bilancio, sia ai rigidi vincoli della UEFA per la compilazione delle liste continentali (giocatori formati nel club e nella federazione).
Nella stagione 2026-2027 il roster rossonero potrebbe dunque beneficiare del rientro a tempo pieno di cinque talenti di prospettiva, reduci da importanti esperienze di maturazione:
Un organico sostenibile per il dopo Allegri—
Questo pacchetto di giovani calciatori si sposa coerentemente con il profilo del nuovo tecnico ricercato da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimović. Il forte corteggiamento ad Andoni Iraola — allenatore storicamente propenso al lavoro con i giovani e alla valorizzazione degli asset societari — conferma la volontà di attuare questo modello.
Inserendo questi cinque profili come alternative di reparto a costo zero, il Milan eviterà di disperdere risorse finanziarie per le seconde linee. Il budget di mercato derivante dai ricavi dell'Europa League e dalle cessioni potrà così essere interamente concentrato su pochi innesti mirati e di respiro internazionale, in grado di innalzare immediatamente il tasso tecnico della formazione titolare.
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