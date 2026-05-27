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Milan, buco da 25 milioni a bilancio: perché non lanciare questi 5 talenti a costo zero? Il punto

Francesco Camarda, attaccante che tornerà al Milan per fine prestito, potrebbe essere uno dei volti nuovi dei rossoneri nel calciomercato estivo 2026
La mancata Champions League costa 25 milioni al Milan. RedBird riduce il budget di mercato e può puntare su cinque giovani di rientro a Milano per completare la rosa. Francesco Camarda su tutti, ma l'attaccante è in ottima compagnia ...
Daniele Triolo Redattore 

La mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League ha innescato un profondo terremoto sportivo e societario in casa Milan. L'azzeramento dell'area tecnica — con gli addii dei dirigenti Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare, oltre all'esonero di Massimiliano Allegri — è la conseguenza diretta della retrocessione in Europa League. Questo verdetto sportivo non modifica soltanto i piani della panchina, ma impone un'immediata e rigorosa revisione dei parametri economico-finanziari del club di Via Aldo Rossi.

I dati di Calcio e Finanza: il divario di ricavi tra i due tornei

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I report specialistici di Calcio e Finanza evidenziano l'impatto economico di questo piazzamento. La sola partecipazione ai gironi della nuova Champions League avrebbe garantito un gettone di partenza minimo di 38,5 milioni di euro. L'approdo in Europa League, al contrario, assicurerà al club un ricavo base di appena 14 milioni di euro. Questo scenario genera una contrazione immediata dei ricavi stimata in circa 25 milioni di euro.

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Per colmare questo deficit finanziario senza intaccare gli equilibri di bilancio — stella polare della gestione RedBird guidata da Gerry Cardinale — la dirigenza valuterà il player trading. Elementi sacrificabili o rientri da prestiti non strategici, come Yunus Musah o profili di ritorno da leghe estere come Samuel Chukwueze, potrebbero essere ceduti per generare plusvalenze. Al contempo, il minor budget a disposizione imporrà al nuovo allenatore il completamento della rosa attraverso soluzioni interne a basso costo.

La strategia di RedBird: parametri zero e il blocco dei giovani

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Dovendo affrontare tre competizioni stagionali con risorse limitate, il Milan si potrebbe focalizzare sull'acquisizione di calciatori a parametro zero, di giocatori a poco prezzo e, soprattutto, sulla valorizzazione degli elementi cresciuti nel proprio settore giovanile. Questa scelta risponde perfettamente sia alle esigenze di bilancio, sia ai rigidi vincoli della UEFA per la compilazione delle liste continentali (giocatori formati nel club e nella federazione).

Nella stagione 2026-2027 il roster rossonero potrebbe dunque beneficiare del rientro a tempo pieno di cinque talenti di prospettiva, reduci da importanti esperienze di maturazione:

  • Kevin Zeroli: centrocampista che ha accumulato minutaggio e leadership in Serie B con la maglia della Juve Stabia.

  • Christian Comotto: mediano protagonista di un'ottima annata formativa nella serie cadetta tra le fila dello Spezia.

  • Francesco Camarda: attaccante che ha completato il suo primo vero percorso formativo nel massimo campionato con l'esperienza al Lecce.

  • Alphadjo Cissè: esterno offensivo prelevato a gennaio dall'Hellas Verona, reduce da un prestito al Catanzaro e pronto al rientro dopo un infortunio.

  • Andrej Kostić: attaccante di qualità acquistato a marzo dal Partizan Belgrado e aggregato alla prima squadra per la nuova stagione.

    • Un organico sostenibile per il dopo Allegri

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    Questo pacchetto di giovani calciatori si sposa coerentemente con il profilo del nuovo tecnico ricercato da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimović. Il forte corteggiamento ad Andoni Iraola — allenatore storicamente propenso al lavoro con i giovani e alla valorizzazione degli asset societari — conferma la volontà di attuare questo modello.

    Inserendo questi cinque profili come alternative di reparto a costo zero, il Milan eviterà di disperdere risorse finanziarie per le seconde linee. Il budget di mercato derivante dai ricavi dell'Europa League e dalle cessioni potrà così essere interamente concentrato su pochi innesti mirati e di respiro internazionale, in grado di innalzare immediatamente il tasso tecnico della formazione titolare.

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