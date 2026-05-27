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Milan-Iraola, altro che rifiuto! Ma c’è qualcosa su cui il tecnico basco vuole vederci chiaro

Andoni Iraola, ex allenatore Bournemouth, nel mirino del Milan per la panchina
Nessun rifiuto al Milan: Andoni Iraola prende tempo con i rossoneri, in attesa di ulteriori contatti. Ecco la verità della nostra redazione sul budget ridotto per il club di Via Aldo Rossi e l'ostacolo Crystal Palace verso il tecnico basco
Daniele Triolo Redattore 

Il futuro della panchina del Milan resta un rebus, ma la pista che porta ad Andoni Iraola è tutt'altro che tramontata. Nelle ultime ore, un'indiscrezione lanciata in Spagna dal quotidiano basco 'Bilbao Hiria' ipotizzava un netto rifiuto del tecnico a causa di un budget di mercato limitato, quantificato in un terzo rispetto a quello offerto dal Crystal Palace.

Secondo le verifiche dirette effettuate dalla nostra redazione, lo scenario è differente: Iraola non ha detto "no" al Milan. L'allenatore basco è fortemente affascinato dal blasone rossonero, ma ha chiesto massime garanzie sul progetto tecnico prima di sciogliere le riserve.

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L'impatto dell'Europa League sul mercato del Milan

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Il nodo centrale della trattativa non è lo stipendio (4 milioni di euro all'anno per tre stagioni) sul quale sarebbe anche d'accordo, ma la capacità di spesa del club in estate. Il fallimento della qualificazione in Champions League e la conseguente "retrocessione" in Europa League costringono RedBird a una sessione di mercato improntata alla massima sostenibilità finanziaria. Ancora più del solito.

Il nuovo piano economico del Milan prevede un ridimensionamento mirato:

  • Budget standard passato, con la Champions League: circa 50 milioni di euro di base, più i ricavi delle cessioni.

  • Nuovo budget stimato, senza la Champions League: circa 30-35 milioni di euro di base fissa, a cui andrà sempre sommato il tesoretto derivante dai giocatori in uscita.

    • Questo budget ridotto rappresenta lo scoglio principale nei dialoghi con Iraola. Il suo sistema di gioco, basato su ritmi altissimi e baricentro avanzato, richiede interpreti con caratteristiche fisiche specifiche, il che costringerebbe la dirigenza a una profonda rivoluzione dell'organico attualmente a disposizione.

    Il vertice decisivo con Cardinale e Ibrahimović

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    Per fare chiarezza sui margini di manovra, è previsto un nuovo contatto diretto nelle prossime ore tra Iraola, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimović. Lo svedese proverà probabilmente a illustrare come l'algoritmo di RedBird possa compensare il minor potere d'acquisto rispetto alla Premier League, scovando profili ideali a costi contenuti.

    La concorrenza resta comunque di primissimo livello europeo:

  • In Inghilterra: il Crystal Palace lo pressa per sostituire Oliver Glasner (ironicamente, un altro candidato alla panchina del Milan). Sullo sfondo si muovono anche i primi timidi sondaggi del Liverpool per il lungo periodo.

  • In Germania: il Bayer Leverkusen monitora la situazione, pronto a inserirsi in caso di rottura definitiva con il Milan.

    • Iraola prenderà la sua decisione finale solo dopo aver valutato il piano d'investimenti dettagliato che Cardinale metterà sul tavolo nel prossimo summit.

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