L'arrivo a Milano del difensore, però, è vincolato a una condizione ben precisa. Il suo arrivo in maglia rossonera, infatti, dipende dalla fumata bianca di Ralf Rangnick. Il 'Professore' tedesco, attuale commissario tecnico dell'Austria, è un profilo sondato per la ricostruzione dell'area tecnico-dirigenziale rossonera. In caso di arrivo di Rangnick, Alaba lo seguirebbe a ruota approdando al Milan.
Profilo tattico e pàlmares da invidia—
L'identikit del calciatore, ovviamente, parla da se. Stiamo parlando di un vero e proprio mostro sacro del calco moderno, leader dal forte carisma che è stato capace di vincere ben 4 Champions League con le maglie di Bayern Monaco e Real Madrid, oltre ad altri innumerevoli trofei.
Nato come terzino sinistro, nel corso degli anni Alaba ha completato una vera e propria evoluzione tattica che lo ha reso uno dei difensori centrali più forti in circolazione nei tempi moderni. Il calciatore, infatti, è noto per ben 3 punti importanti:
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