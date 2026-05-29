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Calciomercato Milan, l’indiscrezione fa tremare tutti: in arrivo un big dalla Spagna?

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Una notizia clamorosa per quanto riguarda il calciomercato del Milan: un difensore in uscita dal Real Madrid si è offerto ai rossoneri...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Anche se il futuro dirigenziale del Milan è ancora da capire, le strade del calciomercato sono sempre aperte. Zlatan Ibrahimovic, infatti, sta già iniziando a pensare anche alle possibili mosse estive e, una grandissima indiscrezione rimbalza dall'esterno facendo smuovere le fondamenta di Casa Milan: un pluricampione d'Europa è stato offerto al Milan!

Calciomercato Milan, arriva un top dalla Spagna?

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Secondo quanto riferito da Krone.at e Transferfeed, il nome finito sotto la lente d'ingrandimento del Milan è quello di David Alaba, calciatore austriaco classe '92 in uscita dal Real Madrid. L'entourage del giocatore ha avviato i contatti con il Milan per sondare terreno in vista di un possibile sbarco in Serie A. Un'operazione davvero importante che porterebbe nel nostro campionato un altro vero fuoriclasse.

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L'arrivo a Milano del difensore, però, è vincolato a una condizione ben precisa. Il suo arrivo in maglia rossonera, infatti, dipende dalla fumata bianca di Ralf Rangnick. Il 'Professore' tedesco, attuale commissario tecnico dell'Austria, è un profilo sondato per la ricostruzione dell'area tecnico-dirigenziale rossonera. In caso di arrivo di Rangnick, Alaba lo seguirebbe a ruota approdando al Milan.

Profilo tattico e pàlmares da invidia

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L'identikit del calciatore, ovviamente, parla da se. Stiamo parlando di un vero e proprio mostro sacro del calco moderno, leader dal forte carisma che è stato capace di vincere ben 4 Champions League con le maglie di Bayern Monaco e Real Madrid, oltre ad altri innumerevoli trofei.

Nato come terzino sinistro, nel corso degli anni Alaba ha completato una vera e propria evoluzione tattica che lo ha reso uno dei difensori centrali più forti in circolazione nei tempi moderni. Il calciatore, infatti, è noto per ben 3 punti importanti:

  • Duttilità: Può giocare sia come centrale difensivo, che come terzino sinistro, ma non è finita qua. Alaba può spostarsi in avanti anche come centrocampista, ruolo che ricopre con la maglia dell'Austria.

  • Tecnica e regia: possiede una grandissima visione di gioco che gli permette di impostare bene l'azione.

  • Calci piazzati: l'austriaco è uno specialista nelle punizioni, oltre che ottimo rigorista.

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