Anche se il futuro dirigenziale del Milan è ancora da capire, le strade del calciomercato sono sempre aperte. Zlatan Ibrahimovic, infatti, sta già iniziando a pensare anche alle possibili mosse estive e, una grandissima indiscrezione rimbalza dall'esterno facendo smuovere le fondamenta di Casa Milan: un pluricampione d'Europa è stato offerto al Milan!