L'analisi di Pianeta Milan—
Le parole di Borghi fanno riflettere molto sulla situazione attuale del Milan. Arrivati al 29 maggio, il Diavolo vive nel caos giornaliero di notizie su notizie che si rincorrono a vicenda. Chi decide, ovvero Ibrahimovic, è già criticatissimo in questi giorni dai tifosi (leggi qui). Questo ambiente può influire in modo negativo sul calciomercato estivo: si parte ufficialmente verso fine giugno, ma mancherà certamente una programmazione, visto che manca ancora tutto. Il Milan è in un ritardo assurdo in questo momento e deve correre per cercare di prendere la retta via per il futuro del club.
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