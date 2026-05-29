Con la dirigenza azzerata e l'ambiente che contesta Zlatan Ibrahimovic, nel Milan non ci sono sicurezza. Ecco il commento del giornalista Stefano Borghi

In questo momento nel Milan non ci sono punti di riferimento: i rossoneri si ritrovano a fine maggio e devono ancora completare tutto. In dirigenza mancano un amministratore delegato, un direttore sportivo e anche un direttore tecnico. In panchina non siede nessuno: tutte queste assenze preoccupano molto, visto che mancano sempre meno giorni a giugno e il mercato estivo bussa alle porte. Il giornalista Stefano Borghi ha parlato del momento societario del Milan. Ecco le sue parole dal canale YouTube di Cronache di Spogliatoio.