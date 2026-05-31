Il retroscena contrattuale e il peso economico dell'ingaggio—
Il legame tra il francese e il Milan è regolato da un contratto triennale con scadenza 30 giugno 2028 (con opzione per il quarto anno) a cifre pesantissime per i parametri societari.
Ibrahimović tenta la mediazione, ma il Napoli è un'opzione seria—
Il piano strategico di Zlatan Ibrahimović prevede un tentativo di blindatura per i senatori della squadra, inclusi Rabiot e Luka Modrić. Questo nel tentativo di dare stabilità allo spogliatoio durante il casting per il nuovo allenatore. Tuttavia, le possibilità di successo della diplomazia svedese appaiono ridotte al minimo per tre fattori decisivi.
Le prossime settimane definiranno i contorni economici dell'operazione. Con il Napoli pronto ad affondare il colpo non appena verrà ufficializzato l'insediamento di Allegri sulla panchina azzurra.
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