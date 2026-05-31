Calciomercato, Adrien Rabiot verso l'addio al Milan: il centrocampista potrebbe seguire Massimiliano Allegri al Napoli. Spuntano i dettagli sui contratti firmati da Véronique, la mamma-agente dell'ex PSG, Juventus e Olympique Marsiglia

Il ribaltone che ha portato al licenziamento di Massimiliano Allegri rischia di generare un vero e proprio esodo tecnico in casa Milan. Secondo quanto rilanciato da La Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot potrebbe lasciare la Milano rossonera dopo una sola stagione per seguire il suo mentore calcistico all'ombra del Vesuvio, sponda Napoli. Si profilerebbe così il terzo capitolo del binomio Allegri-Rabiot, dopo le tappe comuni alla Juventus e al Milan.