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Milan nei guai, anche Rabiot può andare via: il richiamo di Allegri, gli accordi di mamma Véronique

Adrien Rabiot, centrocampista AC Milan, potrebbe andare via nel calciomercato estivo 2026
Calciomercato, Adrien Rabiot verso l'addio al Milan: il centrocampista potrebbe seguire Massimiliano Allegri al Napoli. Spuntano i dettagli sui contratti firmati da Véronique, la mamma-agente dell'ex PSG, Juventus e Olympique Marsiglia
Daniele Triolo Redattore 

Il ribaltone che ha portato al licenziamento di Massimiliano Allegri rischia di generare un vero e proprio esodo tecnico in casa Milan. Secondo quanto rilanciato da La Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot potrebbe lasciare la Milano rossonera dopo una sola stagione per seguire il suo mentore calcistico all'ombra del Vesuvio, sponda Napoli. Si profilerebbe così il terzo capitolo del binomio Allegri-Rabiot, dopo le tappe comuni alla Juventus e al Milan.

Il centrocampista francese, arrivato in rossonero nell'estate 2025 dall'Olympique Marsiglia per 7 milioni di euro (più 2,5 di bonus), si trova oggi al centro di un intrigo di mercato che unisce l'aspetto tecnico a quello contrattuale.

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Il retroscena contrattuale e il peso economico dell'ingaggio

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Il legame tra il francese e il Milan è regolato da un contratto triennale con scadenza 30 giugno 2028 (con opzione per il quarto anno) a cifre pesantissime per i parametri societari.

  • Stipendio netto: 5,5 milioni di euro all'anno più bonus.

  • L'asso nella manica di Véronique: secondo la rosea, la madre-agente del calciatore, Véronique Rabiot, si sarebbe premunita già al momento della firma nel 2025 inserendo tutele specifiche in caso di addio anticipato. Resta da chiarire se si tratti di un gentlemen's agreement verbale con la vecchia dirigenza o di una vera e proprio clausola d'uscita scritta.

    • Ibrahimović tenta la mediazione, ma il Napoli è un'opzione seria

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    Il piano strategico di Zlatan Ibrahimović prevede un tentativo di blindatura per i senatori della squadra, inclusi Rabiot e Luka Modrić. Questo nel tentativo di dare stabilità allo spogliatoio durante il casting per il nuovo allenatore. Tuttavia, le possibilità di successo della diplomazia svedese appaiono ridotte al minimo per tre fattori decisivi.

  • Il fattore Allegri: il tecnico livornese, vicinissimo a un biennale con il Napoli, ha già espresso il desiderio di riavere il francese come pilastro della sua nuova mediana.

  • Il fallimento Champions: la mancata qualificazione del Milan, condannato dal ko interno contro il Cagliari, spinge il giocatore a cercare palcoscenici differenti o progetti più definiti.

  • La debolezza contrattuale del Milan: qualora il giocatore forzasse la mano per la cessione, la nuova dirigenza rossonera avrebbe pochissimi margini di manovra per opporsi alla volontà dell'entourage.

    • Le prossime settimane definiranno i contorni economici dell'operazione. Con il Napoli pronto ad affondare il colpo non appena verrà ufficializzato l'insediamento di Allegri sulla panchina azzurra.

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