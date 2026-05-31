La radicale epurazione dei quadri dirigenziali e tecnici voluta dal proprietario di RedBird, Gerry Cardinale , sta per innescare un effetto domino di proporzioni strutturali sulla rosa del Milan . Il licenziamento in tronco del tecnico Massimiliano Allegri e dello storico preparatore dei portieri Claudio Filippi non ha soltanto aperto un vuoto di potere a Casa Milan, ma rischia di compromettere la permanenza a lungo termine di uno dei pilastri dello spogliatoio: Mike Maignan .

L'estremo difensore francese (classe 1995) aveva siglato lo scorso gennaio un rinnovo contrattuale con scadenza fissata al 30 giugno 2031. Tuttavia quella scelta era stata fortemente condizionata dal totale feeling umano e metodologico che aveva con Allegri e Filippi. Due figure chiave nel restituire serenità al giocatore dopo la complessa parentesi tecnica della stagione precedente sotto l'egida dei portoghesi Paulo Fonseca e Sérgio Conceição. Con l'addio dei suoi principali punti di riferimento, lo scenario intorno al portiere transalpino è radicalmente mutato.