"Sì, confermo, confermo semplicemente un'indiscrezione, no, un rumors uscito in questi giorni. Eh, poi serve tempo, siamo ancora all'inizio del mercato, il Milan deve ancora capire chi sarà il direttore sportivo, cioè mancano tantissimi tantissimi tasselli ancora, però Cristiano Giuntoli prima che Jashari andasse al Milan ha provato a portare Jashari alla Juventus quando era il direttore sportivo della Juventus. Quello che ti dico è che comunque è un gradimento che nasce da lontano ed è un gradimento che persiste, continua, quindi occhio ad un'eventuale uscita degli Jashari. Ripeto, stiamo parlando in questo momento di un passaggio veramente a cui serve tanto, perché il Milan deve ancora riorganizzarsi e ristrutturarsi. Il Milan sicuramente vorrà provare a puntare su Jashari per sviluppare livello calcistico e per arrivare ad una valorizzazione"
Prima la dirigenza, poi il mercato—
Prima di pensare al mercato, però, in casa Milano sarebbe idoneo risolvere prima altre questioni. Come ben sappiamo, in casa rossonera attualmente mancano diverse figure: amministratore delegato, direttore sportivo e allenatore non sono presenti.
E' vero che con il 3-5-2 di Allegri Jashari ha fatto fatica ad integrarsi, ma con l'approdo di un nuovo allenatore con diversi idee di gioco, tutto potrebbe cambiare. Non scordiamoci che il centrocampista svizzero è arrivato dal Club Brugge per una cifra complessiva di 39 milioni di euro e il lungo periodo di stop, dovuto dall'infortunio al perone, non ha di certo aiutato il ragazzo ad ambientarsi .
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