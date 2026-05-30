Prima di pensare al mercato, però, in casa Milano sarebbe idoneo risolvere prima altre questioni. Come ben sappiamo, in casa rossonera attualmente mancano diverse figure: amministratore delegato, direttore sportivo e allenatore non sono presenti.

E' vero che con il 3-5-2 di Allegri Jashari ha fatto fatica ad integrarsi, ma con l'approdo di un nuovo allenatore con diversi idee di gioco, tutto potrebbe cambiare. Non scordiamoci che il centrocampista svizzero è arrivato dal Club Brugge per una cifra complessiva di 39 milioni di euro e il lungo periodo di stop, dovuto dall'infortunio al perone, non ha di certo aiutato il ragazzo ad ambientarsi .