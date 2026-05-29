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Calciomercato, occhio all’Atalanta: nel mirino Jashari e Ricci. I dettagli da Pedullà

Calciomercato Milan, Jashari e Ricci nel mirino dell'Atalanta
Il ribaltone in panchina mette in discussione i colpi della scorsa estate. L'Atalanta piomba su Ricci e Jashari, ma il Milan potrebbe pensarci molto prima di cerderli
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Ci potrebbero essere forti cambiamenti in casa Milan: non solo a livello di organigramma e di panchina rossonera, ma anche per quanto riguarda i possibili giocatori già presenti in rosa. Con un nuovo allenatore e una nuova dirigenza, alcuni giocatori potrebbero essere in bilico e tra questi rischiano di finire anche due centrocampisti centrali: Ardon Jashari e Samuele Ricci. Entrambi sono arrivati in estate per un investimento totale che si aggira attorno ai 60 milioni di euro. Per questo motivo il Milan ci penserà molto a venderli subito, visto che il piano resta sempre quello di evitare nel modo più assoluto le minusvalenze.

Milan, l'Atalanta ci prova per Jashari e Ricci

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Il giornalista Alfredo Pedullà svela che l'Atalanta sia interessata ad entrambi i giocatori che non sarebbero intoccabili in casa Milan. Ricordiamo che la Dea approfittò già di un flop di mercato per il Milan, acquistando Charles De Ketelaere e ridandogli sempre più spazio e importanza anche a livello di valore di mercato. Jashari potrebbe seguire lo stesso identico percorso: Bruges, Milan e poi Atalanta, anche se è ancora troppo presto per parlare di possibili addii. L'Atalanta avrà tanti soldi a disposizione (circa 90 milioni con le cessioni di Ederson e Palestra) e potrebbe pensare ai due giocatori del Milan.

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Al Milan al momento manca tutto

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Bisognerà capire tantissime cose ancora in casa Milan: manca un amministratore delegato, un direttore sportivo e un allenatore. Nessuno al momento è certo di restare, ma vale anche nel discorso inverso. Nessuno al momento è certo di andare via. Jashari e Ricci hanno fatto fatica con Massimiliano Allegri e nel suo 3-5-2, ma con un modulo diverso potrebbero giocare (anche insieme) a un livello più alto. Pensiamo a un 4-2-3-1, un modulo che potrebbe essere usato da un allenatore 'giochista', profilo ricercato da Cardinale e Ibrahimovic. Sicuramente ci saranno squadre interessate, visto che sono profili di talento e qualità, ma il Milan certamente non li svenderà.

 

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