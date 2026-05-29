Calciomercato Milan, Jashari e Ricci nel mirino dell'Atalanta

Al Milan al momento manca tutto

Bisognerà capire tantissime cose ancora in casa Milan: manca un amministratore delegato, un direttore sportivo e un allenatore. Nessuno al momento è certo di restare, ma vale anche nel discorso inverso. Nessuno al momento è certo di andare via. Jashari e Ricci hanno fatto fatica con Massimiliano Allegri e nel suo 3-5-2, ma con un modulo diverso potrebbero giocare (anche insieme) a un livello più alto. Pensiamo a un 4-2-3-1, un modulo che potrebbe essere usato da un allenatore 'giochista', profilo ricercato da Cardinale e Ibrahimovic. Sicuramente ci saranno squadre interessate, visto che sono profili di talento e qualità, ma il Milan certamente non li svenderà.