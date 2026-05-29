L'analisi PM

Il possibile arrivo di Rangnick rappresenterebbe una vera e propria rivoluzione per il futuro del Milan. Affidarsi al manager tedesco significherebbe cambiare filosofia totalmente dando in mano il futuro del club a una singola persona, con delle idee molto precise: vuole i suoi uomini e potrebbe seguire il progetto Lipsia. Cercare giovani talenti di ogni età e valorizzarli, rendendo la squadra sostenibile. Servirebbe in quel caso totale fiducia, altrimenti il rischio è di incorrere per un'altra volta in dubbi, giochetti e divisioni interne che non servono assolutamente a nulla in questo momento al Milan.