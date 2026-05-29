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Pellegatti avverte il Milan: “Rangnick? Serve fiducia totale”. Duello per la panchina”

Pellegatti avverte il Milan: 'Rangnick? Serve fiducia totale'. Duello per la panchina'
Ritorno di fiamma per la panchina e la dirigenza del Milan. Carlo Pellegatti parla di Rangnick e i due nomi caldi per la panchina rossonera. Ecco i dettagli
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continuano le voci sul futuro del Milan: dopo la rivoluzione di Gerry Cardinale, i rossoneri devono trovare tre figure fondamentali, ovvero il nuovo amministratore delegato, il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore. Tra i profili seguiti e analizzati dal Milan c'è anche quello di Ralf Rangnick, attuale allenatore dell'Austria che vorrebbe però decidere tutto nel caso in cui diventasse una sorta di direttore tecnico del Diavolo. Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato di chi potrebbe arrivare sulla panchina del Milan. Ecco i dettagli da YouTube.

Milan, le parole di Pellegatti sul futuro

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"Il Milan deve costruire tutto e non traspare nulla. Dovesse arrivare Rangnick il testa a testa oggi sarebbe tra Glasner e Jaislle. Se diamo le chiavi in mano a Rangnick decide lui, poi ti fidi di lui. Se ti fida al 70% è totalmente inutile, o ti fidi o non ti fidi. Mi sembra una mossa troppo lineare, troppo bella".

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L'analisi PM

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Il possibile arrivo di Rangnick rappresenterebbe una vera e propria rivoluzione per il futuro del Milan. Affidarsi al manager tedesco significherebbe cambiare filosofia totalmente dando in mano il futuro del club a una singola persona, con delle idee molto precise: vuole i suoi uomini e potrebbe seguire il progetto Lipsia. Cercare giovani talenti di ogni età e valorizzarli, rendendo la squadra sostenibile. Servirebbe in quel caso totale fiducia, altrimenti il rischio è di incorrere per un'altra volta in dubbi, giochetti e divisioni interne che non servono assolutamente a nulla in questo momento al Milan.

 

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