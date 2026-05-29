Neanche il tempo di archiviare l'avventura al Milan , durata un solo anno, che ha già trovato una nuova panchina: Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli , una squadra che lo aveva già corteggiato la scorsa stagione, prima che il tecnico optasse per il ritorno al Milan. Spuntano, però, dei curiosi retroscena, svelati questa mattina dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio .

Milan, il retroscena su Allegri: "Avevano già raggiunto l'accordo prima di Milan-Cagliari"

Secondo quanto rivelato da Di Marzio durante il podcast 'Caffè Di Marzio', l'accordo tra la dirigenza partenopea e l'allenatore toscano non è arrivato nelle ultime ore. La vera svolta legata alla trattativa è arrivata all'incirca un mese fa, quando Antonio Conte ha comunicato il suo addio. A quel punto, la società azzurra ha deciso di riallacciare i contatti con Allegri fino ad arrivare ad un vero e proprio accordo trovato già prima di Milan-Cagliari: