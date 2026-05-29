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Di Marzio svela: “Allegri-Napoli? Accordo trovato prima di Milan-Cagliari”

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Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha voluto svelare dei retroscena legati a Massimiliano Allegri, ex allenatore del Milan...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Neanche il tempo di archiviare l'avventura al Milan, durata un solo anno, che ha già trovato una nuova panchina: Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli, una squadra che lo aveva già corteggiato la scorsa stagione, prima che il tecnico optasse per il ritorno al Milan. Spuntano, però, dei curiosi retroscena, svelati questa mattina dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

Milan, il retroscena su Allegri: "Avevano già raggiunto l'accordo prima di Milan-Cagliari"

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Secondo quanto rivelato da Di Marzio durante il podcast 'Caffè Di Marzio', l'accordo tra la dirigenza partenopea e l'allenatore toscano non è arrivato nelle ultime ore. La vera svolta legata alla trattativa è arrivata all'incirca un mese fa, quando Antonio Conte ha comunicato il suo addio. A quel punto, la società azzurra ha deciso di riallacciare i contatti con Allegri fino ad arrivare ad un vero e proprio accordo trovato già prima di Milan-Cagliari:

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 "Allegri e Napoli avevano raggiunto un primo accordo la settimana scorsa, comunque prima dell'ultima giornata di campionato. In realtà è un feeling che parte da lontano, già dalla scorsa stagione, nel periodo marzo-aprile, quando Conte lancia dei segnali al Napoli: è possibile che non rimanga nonostante la vittoria di uno scudetto arrivato nel finale. E lì che il Napoli si muove, è lì che il Napoli contatta Allegri, lo blocca. Poi, le manifestazioni di affetto, di amore, nei confronti di Conte, come pure la festa finale per lo scudetto, cambiano i piani. Conte decide di rimanere, Allegri riceve la chiamata del Milan e quindi tutto finisce prima ancora di nascere in maniera formale e definitiva. Poi Conte quest'anno, un mese fa più o meno, decide di lasciare il Napoli. Che a quel punto si muove e ritorna a contattare l'allenatore con cui si era impegnato nella scorsa stagione e raggiunge una prima bozza di accordo per un biennale a circa 6 milioni a stagione". 

Dopo la sconfitta contro il Cagliari, però, De Laurentiis ha un po' tentennato: il presidente azzurro ha voluto prendersi dei giorni di profonda riflessione per vedere anche altri profili oltre a quello del tecnico toscano. Alla fine dei giochi, però, la scelta è ricaduta comunque sull'ex Milan:

 "La sconfitta contro il Cagliari raffredda un po' gli entusiasmi di De Laurentiis. È una sconfitta pesante anche per lo stesso Massimiliano Allegri. Le parti si prendono una sorta di pausa, di riflessione: De Laurentiis vuole esplorare un po' il mercato degli allenatori, anche giovani, capire se si può aprire un ciclo diverso. Pensa a De Rossi, valuta seriamente Italiano e fissa un incontro con i suoi agenti. Incontro positivo, sennonché De Laurentiis vorrebbe chiudere già in quella occasione"

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