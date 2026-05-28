Si prospettano delle settimane molto importanti per il Milan. E' in atto una vera e propria rivoluzione, con l'organigramma tecnico e societario completamente da ridisegnare. Non manca, però, un'occhio al mercato, con Rabiot che fa parlare di sé per una possibile cessione a una diretta rivale. PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco di cosa parliamo oggi: