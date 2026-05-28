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Milan, Allegri rompe il silenzio. Il piano segreto di Rangnick. Rabiot tra Inter e Napoli
Le parole di Massimiliano Allegri, i nuovi nomi per la panchina e il futuro di Adrien Rabiot: le migliori notizie sul Milan di giovedì 28 maggio 2026
Si prospettano delle settimane molto importanti per il Milan. E' in atto una vera e propria rivoluzione, con l'organigramma tecnico e societario completamente da ridisegnare. Non manca, però, un'occhio al mercato, con Rabiot che fa parlare di sé per una possibile cessione a una diretta rivale. PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco di cosa parliamo oggi:
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