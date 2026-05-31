Il terremoto societario che ha azzerato i vertici del Milan rischia di mietere la vittima più illustre sul piano tecnico e carismatico. Il prossimo 30 giugno 2026 scadrà ufficialmente il contratto di Luka Modrić. Intorno all'ambiente rossonero il quesito è unanime: il Pallone d'Oro 2018 eserciterà l'opzione unilaterale per prolungare l'accordo fino al 2027 alle stesse cifre attuali (3,5 milioni di euro netti più bonus) o saluterà definitivamente San Siro?