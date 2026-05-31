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Milan, addio Modrić? Spunta la foto della svolta: potrebbe aver già scelto il suo futuro

Luka Modric, centrocampista AC Milan, potrebbe non rinnovare il contratto con i rossoneri e andare via nel calciomercato estivo 2026
Il caos societario del Milan allontana Luka Modrić. Spunta l'indizio social sul ritorno al Real Madrid nel nuovo staff di José Mourinho. Tutti i dettagli sul possibile addio del fuoriclasse croato dopo appena un anno in rossonero
Daniele Triolo Redattore 

Il terremoto societario che ha azzerato i vertici del Milan rischia di mietere la vittima più illustre sul piano tecnico e carismatico. Il prossimo 30 giugno 2026 scadrà ufficialmente il contratto di Luka Modrić. Intorno all'ambiente rossonero il quesito è unanime: il Pallone d'Oro 2018 eserciterà l'opzione unilaterale per prolungare l'accordo fino al 2027 alle stesse cifre attuali (3,5 milioni di euro netti più bonus) o saluterà definitivamente San Siro?

Fino a pochi giorni fa, lo scenario appariva lineare. Se il Milan avesse centrato la qualificazione in Champions League confermando Massimiliano Allegri in panchina, Modrić avrebbe quasi certamente firmato. Il legame d'acciaio con il tecnico livornese e lo stimolo dell'ultimo grande palcoscenico europeo lo spingevano verso la permanenza.

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Il caos RedBird e lo sconcerto dello spogliatoio

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Il ribaltone totale imposto dal proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, all'indomani del fallimento sportivo contro il Cagliari, ha cambiato radicalmente le carte in tavola. L'epurazione immediata di Furlani, Moncada, Tare e Allegri, attuata senza un management alternativo pronto a insediarsi, ha lasciato l'intero spogliatoio in uno stato di profondo sconcerto.

Di fronte a questo vuoto di potere e all'assenza di un progetto tecnico definito per la stagione 2026-2027, il fuoriclasse croato ha iniziato a valutare seriamente le opzioni alternative per il tramonto della sua straordinaria carriera.

I due indizi su Instagram: il messaggio ai tifosi e l'abbraccio con Pérez

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Nelle ultime ore, il profilo Instagram del centrocampista è diventato l'epicentro delle indiscrezioni di calciomercato, regalando due indizi che sanno fortemente di commiato. Il primo è un post di bilancio dai toni malinconici dedicato al popolo milanista:

“Una stagione con momenti belli e momenti difficili, ma alla fine dobbiamo affrontare la dura realtà e ammettere che non è finita come avremmo voluto! Vorrei ringraziare di cuore tutti i tifosi del Milan per l’affetto, il rispetto e il grande supporto che mi hanno dimostrato durante tutto l’anno! Forza Milan”.

Il secondo indizio, ancora più clamoroso, è arrivato tramite una storia che ritrae Modrić in un caloroso abbraccio con Florentino Pérez, Presidente del Real Madrid. Un'immagine che apre la strada a un clamoroso ritorno a Valdebebas.

Il piano del Real Madrid: un ruolo nel nuovo staff di José Mourinho

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L'alternativa al calcio giocato per il centrocampista croato è già pronta e porta la firma dei Blancos. Florentino Pérez - grande favorito alla vittoria delle prossime elezioni presidenziali contro Enrique Riquelme - ha infatti prospettato a Modrić un immediato inserimento nei quadri del club con un duplice binario:

  • Ruolo dirigenziale: un inserimento strategico nella diplomazia societaria del club madrileno.

  • Ruolo di campo: un inserimento nello staff tecnico a stretto contatto con José Mourinho, ormai prossimo all'ufficializzazione come nuovo allenatore della Prima Squadra del Real Madrid.

    • Se Cardinale, sfruttando la diplomazia e l'ascendente di Zlatan Ibrahimović, vorrà tentare un disperato contropiede per trattenere il croato a Milano per altri dodici mesi, dovrà presentare garanzie progettuali immediate. Al momento, però, la via del ritorno a Madrid appare ampiamente tracciata.

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