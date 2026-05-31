"L'intervista di Leao è solo una conseguenza della mala gestione di un club. Non è il contenuto il problema: che il suo percorso al Milan sia concluso è palese. Il problema è il come, il quando, il perché. Il senso di vuoto e incertezza che oggi provano i tifosi è condiviso anche dai giocatori. Oggi nessuno sa che ne sarà di loro. Qual è il piano, qual è l'obiettivo, qual è il percorso. Si salvi chi può: è questa la sensazione che, forse, provano. Come dar torto ad un allenatore che oggi al Milan non vuole venirci? Come dar torto ad un giocatore che oggi al Milan non vuole restarci? Tutto si può dire di Leao, tranne che non abbia dimostrato attaccamento. A modo suo, non sempre col giusto atteggiamento, con tante inutili scenate che hanno solo alimentato certe narrazioni, ma lo ha fatto. Ora pensa a sé stesso, al bene della sua carriera. Come biasimarlo. Il Milan moribondo targato Cardinale e Ibrahimovic non può fare il bene proprio di nessuno"