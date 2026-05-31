"L'intervista di Leao è solo una conseguenza della mala gestione di un club. Non è il contenuto il problema: che il suo percorso al Milan sia concluso è palese. Il problema è il come, il quando, il perché. Il senso di vuoto e incertezza che oggi provano i tifosi è condiviso anche dai giocatori. Oggi nessuno sa che ne sarà di loro. Qual è il piano, qual è l'obiettivo, qual è il percorso. Si salvi chi può: è questa la sensazione che, forse, provano. Come dar torto ad un allenatore che oggi al Milan non vuole venirci? Come dar torto ad un giocatore che oggi al Milan non vuole restarci? Tutto si può dire di Leao, tranne che non abbia dimostrato attaccamento. A modo suo, non sempre col giusto atteggiamento, con tante inutili scenate che hanno solo alimentato certe narrazioni, ma lo ha fatto. Ora pensa a sé stesso, al bene della sua carriera. Come biasimarlo. Il Milan moribondo targato Cardinale e Ibrahimovic non può fare il bene proprio di nessuno"
"Purtroppo Leao fa bene ad andare via, il milan ormai è questa roba qua, chi vorrebbe rimanere in un club ridotto cosi da anni? , tanto lo avrebbero venduto uguale, il problema non è chi va ma come viene sostituito e lo abbiamo visto con i vari tonali rejnders theo ogni anno"
"Ma al Milan possono andarsene così? Dichiarano che se ne vogliono andare e se ne vanno? Scusa ma l'allenatore cosa di..ah no non ce l'hanno Scusa ma il DT cosa di..ah no non ce l'hanno Ma il DG cosa di..ah no non ce l'hanno Ma il presidente cosa di..ah no è Scaroni Ok ciao Leao"
"Chiunque sappia cos'è il Milan uno come Leao lo vorrebbe solo vedere lontanissimo da Milanello"
La rabbia dei tifosi rossoneri—
"Leao è stato sempre scarso, acclamato solo da giornalai e gente nata 10-15 anni fa che del Milan sempre vincente ha visto Zero. Ora che se ne vuole andare, leggo di persone che si risentono e ne parlano come se andasse via un pallone d’oro. Un giocatore panchinaro nel Portogallo"
"Leao per me rimarrà sempre uno dei piu grandi what if della storia,ha dato tanto al milan e lo rispetto per questo ma non lo rimpiangerò mai come theo e non lo reputo insostituibile, arriverà qualcuno in grado di saper fare mercato prima o poi, rimpiangerò solo tonali e maldini"
"Il ciclo di Leao al Milan è finito nell'estate 2024 da quando i sostituti di Pioli non sono stati in grado di far esprimere le sue capacità al massimo, mettendolo fuori ruolo e chiedendogli compiti tattici non idonei alle sue caratteristiche tecniche"
"Se vi state disperando per Leao, 2 anni buoni su 7, significa solo che non avete mai visto i veri giocatori da Milan. Il Suso "nero" ci ha regalato uno scudetto, poi il nulla totale"
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