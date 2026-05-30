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Milan, senza Champions addio a Modric? L’indizio social che fa tremare i tifosi

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Luka Modric vicino all'addio col Milan? La foto sui social fa impazzire i tifosi rossoneri: possibile ritorno a Madrid?
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

L'arrivo di Luka Modric al Milan è stato un colpo in cui tutti i rossoneri speravano da tempo. Dopo 13 lunghi anni alla corte del Real Madrid, il centrocampista croato ha deciso di trasferirsi al Milan, suo club del cuore, coronando un vero e proprio sogno. Ma ora le cose potrebbero cambiare.

Milan, Modric saluterà i rossoneri?

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Nelle ultime ore, Luka Modric ha voluto rompere un silenzio durato una lunga settimana, chiudendo la sua stagione in magia rossonera con un lungo post publicato sulla propria pagina Instagram:

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«Una stagione con momenti belli e momenti difficilima alla fine dobbiamo affrontare la dura realtà e ammettere che non è finita come avremmo voluto! Vorrei ringraziare di cuore tutti i tifosi del Milan per l’affetto, il rispetto e il grande supporto che mi hanno dimostrato durante tutto l’anno! Forza Milan».

Parole molto dolci, ma che per molti sono suonate come un vero e proprio addio. Con la mancata partecipazione in Champions League, tassello che Modric riteneva importante per la sua permanenza in rossonero , le cose potrebbero essere cambiate.

L'ipotesi Real Madrid e la storia social

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Secondo numerose indiscrezioni, Modric potrebbe addirittura appendere le scarpine al chiodo post Mondiale. La sua decisone, però, non lo allontanerà per sempre dal terreno di gioco, anzi. Il croato potrebbe far ritorno a Valdebebas. Il presidente dei blancos, Florentino Perez, avrebbe promesso al croato un ruolo dirigenziale nel Real e l'inserimento nello staff tecnico di Mourinho, possibile nuovo allenatore dei blancos.

Ad infiammare ulteriormente la situazione ci ha pensato lo stesso calciatore. Poche ore fa, tramite il proprio profilo Instagram, il croato ha voluto condividere una foto che lo ritrae abbracciato proprio a Florentino Perez. Una sorta di indizio social pesantissimo che sta facendo tremare tutta la piazza rossonera: che la scelta di Modric sia già stata presa?

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