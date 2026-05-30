Parole molto dolci, ma che per molti sono suonate come un vero e proprio addio. Con la mancata partecipazione in Champions League, tassello che Modric riteneva importante per la sua permanenza in rossonero , le cose potrebbero essere cambiate.

Secondo numerose indiscrezioni, Modric potrebbe addirittura appendere le scarpine al chiodo post Mondiale. La sua decisone, però, non lo allontanerà per sempre dal terreno di gioco, anzi. Il croato potrebbe far ritorno a Valdebebas. Il presidente dei blancos, Florentino Perez , avrebbe promesso al croato un ruolo dirigenziale nel Real e l'inserimento nello staff tecnico di Mourinho, possibile nuovo allenatore dei blancos.

Ad infiammare ulteriormente la situazione ci ha pensato lo stesso calciatore. Poche ore fa, tramite il proprio profilo Instagram, il croato ha voluto condividere una foto che lo ritrae abbracciato proprio a Florentino Perez. Una sorta di indizio social pesantissimo che sta facendo tremare tutta la piazza rossonera: che la scelta di Modric sia già stata presa?