L'analisi di Pianeta Milan

Senza società né guida tecnica, è normale che alcuni giocatori possano approfittare della situazione. Questo non giustifica Leao, che con l'intervista dà il suo addio al Milan in una maniera poco elegante e che i tifosi non hanno gradito. Tuttavia, con la presenza di una dirigenza forte il portoghese non avrebbe avuto motivo di uscire allo scoperto: sarebbe bastato parlarne internamente e trovare una soluzione. Le dichiarazioni di Leao sono soltanto la punta dell'iceberg che sta affondando la nave rossonera. Ibrahimovic e Cardinale sono chiamati a ricomporre l'organigramma il prima possibile, per evitare che casi simili inizino a moltiplicarsi.