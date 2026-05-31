Calciomercato Milan, Leao al Fenerbahçe? Safi: 'Ho parlato con lui e ...'

"Ho dato tutto, voglio un altro campionato", queste le parole shock di Rafael Leao , che nella notte ha detto addio al Milan. Il portoghese ha espresso chiaramente la sua volontà di lasciare i rossoneri durante il prossimo calciomercato estivo. Il prezzo potrebbe essere di circa 50-60 milioni di euro , anche se la speranza dei rossoneri è che i Mondiali negli USA rialzino il valore del portoghese, il quale non parte come prima scelta dell'attacco del Portogallo. Tra le possibili opzioni per il futuro di Leao c'è anche il Fenerbahçe .

Leao destino al Fenerbahçe? Arrivano parole importanti

Tra una settimana, a Istanbul si celebrano le elezioni per scegliere il nuovo presidente del club con in corsa anche Hakan Safi. Sia lui che l'altro candidato, Aziz Yildirim, hanno preso la parola nella giornata di oggi parlando delle possibili mosse future per il club. Ecco le parole di Safi su Leao (riprese da Calciomercato.com): "Ho incontrato Leao nei giorni scorsi, ma dopo 10 minuti di chiacchierata ho capito che non sarà il nostro nuovo bomber. Come l'ho capito? Abbiamo chiesto, abbiamo indagato".