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Leao nel destino del Fenerbahçe? Parla Safi: “Ho parlato con lui, ecco cosa ho capito”

Calciomercato Milan, Leao al Fenerbahçe? Safi: 'Ho parlato con lui e ...'
Leao ha chiesto ufficialmente la cessione dal Milan in questa sessione di calciomercato. Tra le opzioni ci potrebbe anche essere il Fenerbahçe. Ecco le parole di Safi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Ho dato tutto, voglio un altro campionato", queste le parole shock di Rafael Leao, che nella notte ha detto addio al Milan. Il portoghese ha espresso chiaramente la sua volontà di lasciare i rossoneri durante il prossimo calciomercato estivo. Il prezzo potrebbe essere di circa 50-60 milioni di euro, anche se la speranza dei rossoneri è che i Mondiali negli USA rialzino il valore del portoghese, il quale non parte come prima scelta dell'attacco del Portogallo. Tra le possibili opzioni per il futuro di Leao c'è anche il Fenerbahçe.

Leao destino al Fenerbahçe? Arrivano parole importanti

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Tra una settimana, a Istanbul si celebrano le elezioni per scegliere il nuovo presidente del club con in corsa anche Hakan Safi. Sia lui che l'altro candidato, Aziz Yildirim, hanno preso la parola nella giornata di oggi parlando delle possibili mosse future per il club. Ecco le parole di Safi su Leao (riprese da Calciomercato.com): "Ho incontrato Leao nei giorni scorsi, ma dopo 10 minuti di chiacchierata ho capito che non sarà il nostro nuovo bomber. Come l'ho capito? Abbiamo chiesto, abbiamo indagato".

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Non basta il fattore Maldini 

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Leao è cresciuto molto nei suoi anni al Milan e forse le parole di Safi fanno capire ancora di più come il portoghese voglia fare un salto ulteriore in carriera, magari puntando a un campionato importante come la Premier League. Sulle tracce del portoghese c'è anche il Manchester United che potrebbe anche offrire giocatori come Rashford e Zirkzee al Milan. Questo nonostante il grande rapporto di Safi con Paolo Maldini: se Safi dovesse diventare il nuovo presidente del Fenerbahçe vorrà offrire la direzione tecnica proprio alla leggenda del Milan. Tutti conoscono l'ottimo rapporto tra Maldini e Leao, ma questo sembra non bastare per convincere il portoghese a sposare il progetto della squadra turca.

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