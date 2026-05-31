Calciomercato Milan, Leao al Fenerbahçe? Safi: 'Ho parlato con lui e ...'

Non basta il fattore Maldini—
Leao è cresciuto molto nei suoi anni al Milan e forse le parole di Safi fanno capire ancora di più come il portoghese voglia fare un salto ulteriore in carriera, magari puntando a un campionato importante come la Premier League. Sulle tracce del portoghese c'è anche il Manchester United che potrebbe anche offrire giocatori come Rashford e Zirkzee al Milan. Questo nonostante il grande rapporto di Safi con Paolo Maldini: se Safi dovesse diventare il nuovo presidente del Fenerbahçe vorrà offrire la direzione tecnica proprio alla leggenda del Milan. Tutti conoscono l'ottimo rapporto tra Maldini e Leao, ma questo sembra non bastare per convincere il portoghese a sposare il progetto della squadra turca.
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