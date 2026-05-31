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Milan, Leao chiede la cessione. Che retroscena su Allegri. La mossa di Glasner

PianetaMilan Top News: Leao dice addio in modo sorprendente. I retroscena su Moncada e Allegri. Glasner si prepara al colloquio con i rossoneri. Ecco tutti i dettagli
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Leao chiede la cessione. Che retroscena su Allegri. La mossa di Glasner

Milan, le notizie principali della serata: tanta incertezza

La prossima settimana sarà decisiva per decidere il futuro del Milan, sia a livello societario, sia per quanto riguarda il mercato. La strategia di RedBird e Gerry Cardinale è stata chiara: rivoluzione totale ed esoneri per Allegri, Tare, Furlani e Moncada. Ora servono gli uomini giusti per ripartire subito. In questo scenario con tante notizie che si rincorrono, la nostra redazione ha fatto il punto sul mercato dei rossoneri, con i nomi caldi del momento per la panchina e non solo.

La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco di cosa parliamo oggi:

  • Gli addii di Moncada e Allegri: ecco il retroscena di Carlo Pellegatti.

  • Leao saluta: il portoghese sorprende tutti con le sue dichiarazioni. Quando sarà ceduto?

  • Rafa va in Turchia? Possibile pista turca per il numero 10 del Milan, ecco i dettagli.

  • Glasner si prepara all'incontro: martedì l'incontro con il possibile nuovo allenatore rossonero.

    • Clicca sulle schede successive per leggere l'analisi dettagliata, i dati economici e i retroscena di mercato su ciascun protagonista.

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