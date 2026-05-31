La prossima settimana sarà decisiva per decidere il futuro del Milan, sia a livello societario, sia per quanto riguarda il mercato. La strategia di RedBird e Gerry Cardinale è stata chiara: rivoluzione totale ed esoneri per Allegri, Tare, Furlani e Moncada. Ora servono gli uomini giusti per ripartire subito. In questo scenario con tante notizie che si rincorrono, la nostra redazione ha fatto il punto sul mercato dei rossoneri, con i nomi caldi del momento per la panchina e non solo.