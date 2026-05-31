Milan, riunito il CDA: le deleghe di Furlani passano a Massimo Calvelli

L'analisi PM: un ruolo con un senso

Da capire quindi se Massimo Calvelli sarà promosso nel ruolo di amministratore delegato, anche solo a interim: potrebbe essere l'unica mossa possibile in questo momento per il Milan. Domani inizia il mese di giugno e i rossoneri non hanno figure da cui ripartire, tranne quella di Zlatan Ibrahimovic che però farà il commentatore per i Mondiali negli USA e che è al centro delle critiche dei tifosi. Un ruolo centrale di Calvelli, permette al Milan di blindare la gestione ordinaria e burocratica della società, anche solo in modo temporaneo. La prossima settimana è cruciale: Cardinale e i suoi uomini devono trovare l'allenatore e il direttore sportivo a cui dare in mano il futuro del club.