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Milan, riunito il CDA: le deleghe di Furlani passano a Massimo Calvelli

Milan, riunito il CDA: le deleghe di Furlani passano a Massimo Calvelli
Come raccontato dal giornalista Gianluca Di Marzio, nei giorni scorsi si è riunito il CdA del Milan: figura centrale diventa Massimo Calvelli. Ecco tutti i dettagli
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan sta vivendo una rivoluzione totale in questo momento: dopo il mancato obiettivo stagionale (niente Champions League), Gerry Cardinale ha fatto fuori tutto il vecchio organigramma rossonero e anche Massimiliano Allegri. Mandato via anche l'ormai ex amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani. Insieme a Ibrahimovic e Calvelli, le spalle in questo momento di Cardinale, si stanno cercando i giusti profili per completare il quadro, anche se un profilo potrebbe già essere pronto in casa. Il giornalista Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul futuro del Milan e in particolare sul ruolo di Massimo Calvelli che fa parte del CDA rossonero. Ecco tutti i dettagli.

Milan, Calvelli prende le deleghe di Furlani

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Come raccontato dal giornalista Gianluca Di Marzio, nei giorni scorsi si è riunito il CdA del Milan con un chiaro messaggio: il club ha già messo a punto la propria macchina organizzativa in vista di questa fase. Sarà centrale la figura di Massimo Calvelli che eredita di fatto le deleghe prima appartenute all'ex amministratore delegato Giorgio Furlani. Questo per garantire continuità operativa ed efficacia decisionale.

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Da capire quindi se Massimo Calvelli sarà promosso nel ruolo di amministratore delegato, anche solo a interim: potrebbe essere l'unica mossa possibile in questo momento per il Milan. Domani inizia il mese di giugno e i rossoneri non hanno figure da cui ripartire, tranne quella di Zlatan Ibrahimovic che però farà il commentatore per i Mondiali negli USA e che è al centro delle critiche dei tifosi. Un ruolo centrale di Calvelli, permette al Milan di blindare la gestione ordinaria e burocratica della società, anche solo in modo temporaneo. La prossima settimana è cruciale: Cardinale e i suoi uomini devono trovare l'allenatore e il direttore sportivo a cui dare in mano il futuro del club.

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