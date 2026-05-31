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Milan, dal rinnovo al rischio cessione: senza Allegri anche Maignan può partire

Mike Maignan, portiere Milan
L'esonero di Massimiliano Allegri e dello staff tecnico apre nuovi scenari di mercato per il Milan: la permanenza di Mike Maignan è a rischio
Redazione PM

La rivoluzione di Gerry Cardinale sta facendo perdere diverse certezze al Milan. L'eliminazione dalla prossima Champions League, certificata dal ko interno contro il Cagliari, ha spinto il proprietario del club a fare tabula rasa: via Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada, Igli Tare e Massimiliano Allegri. Una reazione a catena che adesso rischia di trascinare via anche Mike Maignan, il cui futuro a Milano non è più così solido, nonostante un rinnovo firmato da pochissimo.

Maignan, il fattore Filippi e quel messaggio social che sa d'addio al Milan

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A far scattare l'allarme tra i tifosi è stato un post pubblicato sui social da portiere. Maignan ha salutato l'anno esprimendo tutta la sua delusione per i traguardi mancati,  chiudendo con un "Prima o poi, il Milan risorgerà" che a tanti è sembrato un messaggio d'addio. Dietro questo presunto malumore, c'è il licenziamento di Massimiliano Allegri e, soprattutto, di Claudio Filippi, il preparatore dei portieri con cui il francese aveva un legame strettissimo. Era stato proprio questo feeling a convincerlo, a gennaio, a firmare fino al 2031, cancellando le difficoltà avute in passato con Fonseca e Conceicao. Cacciato lo staff, sono caduti i suoi punti di riferimento.

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Ora a Casa Milan si volta pagina, con Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli chiamati a ridisegnare l'organigramma del  club. Se l'entourage di Maignan dovesse spingere per la cessione, la proprietà non si opporrebbe. Per lasciarlo partire, però, servono tra i 50 e i 60 milioni di euro. Un'operazione che sarebbe utile soprattutto per il bilancio: arrivato dal Lille nel 2021 per 16,4 milioni, oggi Maignan è quasi totalmente ammortizzato. Venderlo a quelle cifre significherebbe registrare un'enorme plusvalenza.

Il peso di "Magic Mike" nella ricostruzione rossonera

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Nelle sue cinque stagioni con la maglia del Milan, Maignagn ha giocato 204 partite, con 208 gol subiti e ben 74 clean sheet. Numeri da top player assoluto. La nuova dirigenza si trova adesso davanti a un bivio cruciale per il nuovo ciclo: insistere per trattenere un pilastro dello spogliatoio che ha perso i suoi punti di riferimento, oppure accettare l'addio e incassare i milioni necessari a finanziare il mercato.

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