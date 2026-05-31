La rivoluzione di Gerry Cardinale sta facendo perdere diverse certezze al Milan . L'eliminazione dalla prossima Champions League, certificata dal ko interno contro il Cagliari, ha spinto il proprietario del club a fare tabula rasa: via Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada, Igli Tare e Massimiliano Allegri. Una reazione a catena che adesso rischia di trascinare via anche Mike Maignan , il cui futuro a Milano non è più così solido, nonostante un rinnovo firmato da pochissimo.

Maignan, il fattore Filippi e quel messaggio social che sa d'addio al Milan

A far scattare l'allarme tra i tifosi è stato un post pubblicato sui social da portiere. Maignan ha salutato l'anno esprimendo tutta la sua delusione per i traguardi mancati, chiudendo con un "Prima o poi, il Milan risorgerà" che a tanti è sembrato un messaggio d'addio. Dietro questo presunto malumore, c'è il licenziamento di Massimiliano Allegri e, soprattutto, di Claudio Filippi, il preparatore dei portieri con cui il francese aveva un legame strettissimo. Era stato proprio questo feeling a convincerlo, a gennaio, a firmare fino al 2031, cancellando le difficoltà avute in passato con Fonseca e Conceicao. Cacciato lo staff, sono caduti i suoi punti di riferimento.