I piani di Ibrahimovic e la tentazione della plusvalenza—
Ora a Casa Milan si volta pagina, con Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli chiamati a ridisegnare l'organigramma del club. Se l'entourage di Maignan dovesse spingere per la cessione, la proprietà non si opporrebbe. Per lasciarlo partire, però, servono tra i 50 e i 60 milioni di euro. Un'operazione che sarebbe utile soprattutto per il bilancio: arrivato dal Lille nel 2021 per 16,4 milioni, oggi Maignan è quasi totalmente ammortizzato. Venderlo a quelle cifre significherebbe registrare un'enorme plusvalenza.
Il peso di "Magic Mike" nella ricostruzione rossonera—
Nelle sue cinque stagioni con la maglia del Milan, Maignagn ha giocato 204 partite, con 208 gol subiti e ben 74 clean sheet. Numeri da top player assoluto. La nuova dirigenza si trova adesso davanti a un bivio cruciale per il nuovo ciclo: insistere per trattenere un pilastro dello spogliatoio che ha perso i suoi punti di riferimento, oppure accettare l'addio e incassare i milioni necessari a finanziare il mercato.
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