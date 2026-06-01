Il nodo decisivo: il confronto con il nuovo tecnico rossonero

Nonostante l'apertura ai partenopei, il futuro del numero 12 non è ancora sigillato. Come riferito da Schira, Rabiot intende adottare una linea professionale corretta. Ha intenzione prima di conoscere il nuovo allenatore e di ascoltare i suoi piani programmatici per capire la centralità del suo profilo all'interno del progetto tecnico della stagione 2026-2027. Solo dopo questo confronto faccia a faccia, il francese prenderà la sua decisione definitiva sul trasferimento in Campania o meno.