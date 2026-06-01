L'operazione si inserisce in un incastro che coinvolge anche André-Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense ex Fulham, legato al club di Aurelio De Laurentiis da un contratto in scadenza il 30 giugno 2027, è in attesa dell'offerta giusta per lasciare la Campania, spingendo la dirigenza azzurra a cercare un sostituto di caratura internazionale. Se Anguissa lascerà Napoli, Allegri spingerà per Rabiot.
Le conferme della stampa e il fattore Champions League—
L'indiscrezione, che trova ampi riscontri nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport e negli aggiornamenti social dell'esperto di calciomercato Nicolò Schira, evidenzia il totale gradimento di Rabiot per la destinazione. Il calciatore transalpino accetterebbe di buon grado il trasferimento al Napoli anche per ragioni puramente sportive. La compagine azzurra offre infatti la vetrina della Champions League, palcoscenico che il Milan non disputerà nella stagione 2026-2027.
La posizione del Milan: ingaggio, cifre e potenziale plusvalenza—
Arrivato a Milano la scorsa estate dall'Olympique Marsiglia — dopo una separazione turbolenta legata al noto alterco con l'ex compagno di squadra Jonathan Rowe — Rabiot ha un contratto in essere con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2028. I dati economici del suo impatto a bilancio descrivono una situazione ben definita:
Il nodo decisivo: il confronto con il nuovo tecnico rossonero—
Nonostante l'apertura ai partenopei, il futuro del numero 12 non è ancora sigillato. Come riferito da Schira, Rabiot intende adottare una linea professionale corretta. Ha intenzione prima di conoscere il nuovo allenatore e di ascoltare i suoi piani programmatici per capire la centralità del suo profilo all'interno del progetto tecnico della stagione 2026-2027. Solo dopo questo confronto faccia a faccia, il francese prenderà la sua decisione definitiva sul trasferimento in Campania o meno.
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