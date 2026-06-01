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Milan, il Napoli di Allegri tenta Rabiot: l’apertura del giocatore e la richiesta dei rossoneri

Adrien Rabiot, centrocampista AC Milan, potrebbe lasciare i rossoneri nel calciomercato estivo 2026
Calciomercato, Adrien Rabiot tentato dal Napoli di Massimiliano Allegri: il centrocampista francese potrebbe andare via dopo una sola stagione. Le richieste economiche del Milan per il cartellino e il nodo legato alla Champions League
Daniele Triolo Redattore 

Il centrocampista francese Adrien Rabiot valuta l'addio al Milan per ritrovare il suo mentore Massimiliano Allegri all'ombra del Vesuvio e ritornare in Champions League.

L'intreccio di mercato: Allegri vuole Rabiot al Napoli

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Il calciomercato estivo, al via ufficialmente il prossimo 29 giugno, promette di accendersi sull'asse Milano-Napoli. Il centrocampista francese Adrien Rabiot (classe 1995) è fortemente tentato dalla prospettiva di seguire Massimiliano Allegri nella sua nuova avventura sulla panchina del Napoli. Il tecnico toscano, pronto a legarsi ai partenopei con un accordo biennale dopo che avrà risolto i vincoli contrattuali con il Milan, ha individuato nel francese l'innesto ideale per il suo centrocampo.

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L'operazione si inserisce in un incastro che coinvolge anche André-Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense ex Fulham, legato al club di Aurelio De Laurentiis da un contratto in scadenza il 30 giugno 2027, è in attesa dell'offerta giusta per lasciare la Campania, spingendo la dirigenza azzurra a cercare un sostituto di caratura internazionale. Se Anguissa lascerà Napoli, Allegri spingerà per Rabiot.

Le conferme della stampa e il fattore Champions League

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L'indiscrezione, che trova ampi riscontri nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport e negli aggiornamenti social dell'esperto di calciomercato Nicolò Schira, evidenzia il totale gradimento di Rabiot per la destinazione. Il calciatore transalpino accetterebbe di buon grado il trasferimento al Napoli anche per ragioni puramente sportive. La compagine azzurra offre infatti la vetrina della Champions League, palcoscenico che il Milan non disputerà nella stagione 2026-2027.

La posizione del Milan: ingaggio, cifre e potenziale plusvalenza

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Arrivato a Milano la scorsa estate dall'Olympique Marsiglia — dopo una separazione turbolenta legata al noto alterco con l'ex compagno di squadra Jonathan Rowe — Rabiot ha un contratto in essere con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2028. I dati economici del suo impatto a bilancio descrivono una situazione ben definita:

  • Stipendio attuale: 5,5 milioni di euro netti all'anno, bonus inclusi (dati Capology).

  • Costo d'acquisto originario: 7 milioni di euro di base fissa più 2,5 milioni di bonus (circa 10 milioni complessivi).

  • Valutazione di mercato attuale: Secondo i quotidiani sportivi, per dare il via libera alla cessione, il Milan richiede esattamente il doppio della spesa iniziale, ovvero una base di 20 milioni di euro.

    • Il nodo decisivo: il confronto con il nuovo tecnico rossonero

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    Nonostante l'apertura ai partenopei, il futuro del numero 12 non è ancora sigillato. Come riferito da Schira, Rabiot intende adottare una linea professionale corretta. Ha intenzione prima di conoscere il nuovo allenatore e di ascoltare i suoi piani programmatici per capire la centralità del suo profilo all'interno del progetto tecnico della stagione 2026-2027. Solo dopo questo confronto faccia a faccia, il francese prenderà la sua decisione definitiva sul trasferimento in Campania o meno.

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