La rifondazione di RedBird: Pulisic al centro del nuovo Milan

La rivoluzione totale avviata la scorsa settimana dal proprietario del Milan, Gerry Cardinale, prevede una netta epurazione dei senatori ma fissa anche i punti fermi da cui ripartire. Mentre Rafael Leão, Adrien Rabiot e Luka Modrić valutano l'addio definitivo a Via Aldo Rossi, la proprietà statunitense ha eretto Christian Pulisic a pilastro insostituibile del nuovo ciclo tecnico e commerciale rossonero. Insieme a lui, il nuovo corso poggerà sulle fondamenta di Strahinja Pavlović e Alexis Saelemaekers.