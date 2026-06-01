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Milan, lo strano caso di Pulisic: leader futuro, ma senza rinnovo. Ecco quanto chiederebbe per restare

Christian Pulisic, attaccante AC Milan, dovrebbe rimanere in rossonero nella prossima stagione
Calciomercato, Gerry Cardinale vuole blindare Christian Pulisic come punto di riferimento per il suo nuovo Milan. I dati della stagione e il retroscena sulla richiesta shock dell'attaccante statunitense per il rinnovo del suo contratto
Daniele Triolo Redattore 

Il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, elegge l'attaccante statunitense Christian Pulisic a pilastro del nuovo corso insieme a Strahinja Pavlović e Alexis Saelemaekers. Sullo sfondo l'ostacolo dello stipendio.

La rifondazione di RedBird: Pulisic al centro del nuovo Milan

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La rivoluzione totale avviata la scorsa settimana dal proprietario del Milan, Gerry Cardinale, prevede una netta epurazione dei senatori ma fissa anche i punti fermi da cui ripartire. Mentre Rafael Leão, Adrien Rabiot e Luka Modrić valutano l'addio definitivo a Via Aldo Rossi, la proprietà statunitense ha eretto Christian Pulisic a pilastro insostituibile del nuovo ciclo tecnico e commerciale rossonero. Insieme a lui, il nuovo corso poggerà sulle fondamenta di Strahinja Pavlović e Alexis Saelemaekers.

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L'attaccante statunitense è reduce da un'annata estremamente tormentata sotto il profilo collettivo e personale. I dati statistici evidenziano una clamorosa involuzione nelle prestazioni tra la prima e la seconda parte della stagione:

  • Fase iniziale (Fino a dicembre 2025): impatto devastante con 10 gol e 2 assist collezionati in sole 15 apparizioni ufficiali tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. L'ultimo sigillo risale al 28 dicembre 2025 nel 3-0 contro il Verona.

  • Fase finale (Da gennaio 2026 in poi): un digiuno realizzativo record in carriera lungo ben 19 partite consecutive, impreziosito soltanto da 2 assist posizionali, nonostante la totale continuità da titolare.

    • Gli analisti interpellati attribuiscono questo calo a una combinazione di fattori. Ovvero, l'utilizzo tattico penalizzante come seconda punta nel modulo 3-5-2 di Massimiliano Allegri e la pesante pressione psicologica derivante dall'imminente Mondiale casalingo da disputare con la maglia degli Stati Uniti.

    Il nodo contrattuale: lo stand-by e la richiesta economica

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    L'aspetto che suscita maggiore apprensione all'interno del management operativo è la situazione legata al prolungamento del contratto, un dettaglio evidenziato con forza dall'edizione odierna di Tuttosport. Pulisic è attualmente legato al Milan fino al 30 giugno 2027, con il club che vanta un'opzione unilaterale per estendere il vincolo di un ulteriore anno alle medesime cifre correnti (4 milioni di euro netti a stagione più bonus).

    La cronologia dei contatti evidenzia una situazione di stallo:

  • Primo approccio (2024): proposta di rinnovo strutturale congelata dall'entourage del giocatore.

  • Secondo tavolo (Mesi recenti): ulteriore fumata grigia e rinvio di ogni decisione a dopo la rassegna iridata.

    • Secondo le ultime indiscrezioni giornalistiche di Franco Ordine, per apporre la firma su un accordo a lungo termine senza far valere la clausola unilaterale, l'esterno statunitense richiederebbe un sostanziale adeguamento economico, puntando a raddoppiare lo stipendio attuale per toccare quota 8 milioni di euro netti. Una cifra che si scontra frontalmente con i rigidi paletti di bilancio e ottimizzazione delle risorse imposti da RedBird.

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